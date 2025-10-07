Le chef de l'ONU «condamne fermement» l'arrestation de neuf nouveaux employés par les Houthis
Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a de nouveau «condamné fermement» lundi la détention de membres de son personnel par les rebelles houthis au Yémen, après l'arrestation de neuf nouveaux employés, selon un communiqué de son porte-parole.
«Le secrétaire général condamne fermement la poursuite des détentions arbitraires de membres de son personnel et de ses partenaires» au Yémen, a déclaré Stéphane Dujarric, évoquant l'arrestation récente de neuf nouveaux employés de l'ONU par les Houthis. Cela porte «à 53 le nombre de membres du personnel onusien détenus arbitrairement depuis 2021» dans le pays, a-t-il précisé.
Source :AFP
Des bombardements kurdes sur la ville syrienne d'Alep font deux morts
Au moins un membre des forces de sécurité intérieure et un civil ont été tués lundi soir dans des bombardements attribués aux forces kurdes à Alep dans le nord syrien, sur fond de regain de tensions entre Damas et l'administration autonome kurde, a indiqué la télévision d'Etat.
L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) a pour sa part fait état de l'utilisation par les forces gouvernementales de drones explosifs dans les quartiers à majorité kurde de Cheikh Maqsoud et Achrafieh. Depuis le renversement de Bachar al-Assad en décembre 2024, Alep est administrée par les autorités islamistes.
Cheikh Maqsoud et Achrafieh restent contrôlés par des unités kurdes locales liées aux Forces démocratiques syriennes (FDS) et à leurs forces de sécurité intérieure, les Asayech, bien que les FDS s'en soient officiellement retirées en avril dernier dans le cadre d'un accord de désengagement conclu avec le gouvernement.
Source: AFP
L'armée israélienne dit avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen
L'armée israélienne a annoncé dimanche avoir intercepté un missile lancé depuis le Yémen, dernier tir en date revendiqué par les rebelles houthis. «Un missile tiré depuis le Yémen a été intercepté par les forces aériennes», a déclaré l'armée sur Telegram.
Les Houthis, soutenus par l'Iran, ont revendiqué le tir «d'un missile balistique hypersonique visant des cibles israéliennes dans la zone de Jérusalem occupée», selon un communiqué.
Source: AFP
Trump accorde des garanties de sécurité XXL au Qatar
Les Etats-Unis se sont engagés à fournir des garanties de sécurité au Qatar, allié de Washington, qui a vu Israël mener des frappes aériennes contre son territoire en septembre, selon un décret présidentiel daté de lundi et signé par Donald Trump
Israël avait mené le 9 septembre une attaque sans précédent au Qatar, visant des responsables du Hamas réunis dans un complexe résidentiel en plein coeur de Doha, la capitale de ce pays du Golfe, allié majeur des Etats-Unis dans la région. L'attaque avait suscité une rare réprimande de Donald Trump, pourtant allié d'Israël, qui s'était dit «très mécontent».
Doha a «salué la signature du décret présidentiel américain reconnaissant les attaques sur son territoire comme une menace pour la paix et la sécurité américaines», a réagi mercredi le ministère qatari des Affaires étrangères.
Le décret précise que Washington considérera «toute attaque armée contre le territoire, la souveraineté ou les infrastructures critiques de l'Etat du Qatar comme une menace pour la paix et la sécurité des Etats-Unis». En cas d'attaque, le gouvernement américain prendra «toutes les mesures légales et appropriées», y compris militaires, est-il ajouté.
Source: AFP
Les Houthis revendiquent l'attaque d'un cargo néerlandais au large du Yémen
Les rebelles yéménites houthis ont revendiqué mercredi l'attaque deux jours plus tôt d'un cargo néerlandais dans le golfe d'Aden, sur une voie maritime cruciale pour le commerce mondial. Les Houthis prennent pour cible depuis des mois des navires qu'ils estiment liés à Israël en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza.
Le cargo touché lundi, le MV Minervagracht, a été sérieusement endommagé par un projectile explosif. Les 19 membres d'équipage, dont deux blessés, ont été évacués.
Le bâtiment a été visé «parce que son entreprise propriétaire a violé l'interdiction d'entrée dans les ports de la Palestine occupée», ont déclaré les Houthis dans un communiqué relayé par leur agence de presse Saba, affirmant avoir usé d'un «missile de croisière».
Le MV Minervagracht «risque maintenant de couler», ont-ils ajouté. Selon la société britannique de sécurité maritime Ambrey, le même cargo avait déjà été ciblé le 23 septembre alors qu'il était en route pour Djibouti.
Source: AFP
Un navire touché par un projectile au large du Yémen
Un navire a été touché par un projectile au large du Yémen, où les rebelles houthis mènent des attaques contre la marine marchande depuis des mois, ont indiqué lundi les agences de sécurité maritime britannique UKMTO et Ambrey.
«Les autorités militaires signalent qu'un navire a été touché par un projectile inconnu. Le navire serait en feu», a indiqué l'agence UKMTO. L'attaque s'est produite à 128 milles nautiques au sud-est d'Aden, une ville du sud du Yémen, selon la même source.
La société britannique de sécurité maritime, Ambrey, a affirmé qu'il s'agit d'un navire cargo battant pavillon néerlandais, qui avait déjà été ciblé le 23 septembre «alors qu'il était en route pour Djibouti».
Ce jour-là, l'UKMTO avait rapporté une explosion près d'un navire dans la même zone maritime, sans faire état de dégâts ni de victimes.
Source: AFP
L'Iran affirme avoir exécuté «l'un des plus importants espions» d'Israël
Un homme reconnu coupable d'espionnage et qualifié par l'Iran de «l'un des plus importants espions» d'Israël, ennemi juré de Téhéran, a été exécuté lundi à l'aube, selon la justice iranienne.
C'est la première fois que les autorités iraniennes mentionnent le nom de l'individu, Bahman Choubi Asl. Le pouvoir judiciaire n'a pas fourni dans l'immédiat la date de son arrestation.
Une guerre de 12 jours a opposé en juin l'Iran et Israël, déclenchée par des frappes israéliennes sans précédent sur le territoire iranien, ciblant notamment des sites militaires, du pouvoir et d'autres liés au programme nucléaire de Téhéran.
Depuis la fin des hostilités, l'Iran a promis des procès expéditifs pour les personnes suspectées de collaboration avec Israël.
Source: AFP
L'armée israélienne dit avoir frappé un dépôt d'armes du Hezbollah au Liban
L'armée israélienne a annoncé dimanche avoir frappé un dépôt d'armes du Hezbollah dans le sud du Liban, dans un communiqué militaire. «Ce dépôt était utilisé par l'organisation terroriste pour planifier et mener des attaques contre l'État d'Israël», selon le communiqué, qui précise que «la présence de ces infrastructures terroristes constitue une violation des accords conclus entre Israël et le Liban».
L'agence de presse officielle libanaise ANI a fait état d'une «série» de frappes aériennes israéliennes dans le sud du pays, près des villes de Kfar Rumman et Jurmok, ainsi que d'une frappe de drone sur une maison à Humin, également dans le sud.
Le Hezbollah avait ouvert un front contre Israël au début de la guerre à Gaza le 7 octobre 2023, affirmant agir en soutien au Hamas, son allié. Les hostilités ont tourné à la guerre ouverte en septembre 2024, avant un cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre. Israël continue cependant de frapper régulièrement des cibles du Hezbollah au Liban.
Le Hezbollah, qui dominait la vie politique au Liban, est soumis à une intense pression pour remettre ses armes à l'Etat libanais, et l'armée libanaise a élaboré un plan pour le désarmer, en commençant par le sud du pays, frontalier d'Israël. La formation pro-iranienne refuse de désarmer.
Source: AFP
Frappes israéliennes sur Sanaa: au moins huit morts et 142 blessés
Des frappes israéliennes sur la capitale yéménite Sanaa, tenue par les Houthis, ont fait au moins huit morts et 142 blessés, ont annoncé ces insurgés pro-iraniens, qui avaient revendiqué la veille une attaque dans le sud d'Israël.
Des collaborateurs de l'AFP à Sanaa ont indiqué avoir entendu des explosions dans la ville, et vu des colonnes de fumée s'élever de trois endroits différents de la capitale. Les sites touchés ont été bouclés par les autorités, a indiqué l'un d'entre eux.
La «brutalité» israélienne "a fait plusieurs victimes civiles", a d'abord déclaré le porte-parole du ministère de la Santé houthi, Anees Alasbahi faisant état de deux morts et 48 blessés. Il a ensuite révisé ce bilan à huit morts et 142 blessés, alors que les secouristes recherchent encore des victimes sous les décombres.
Source: AFP
Un comité valide la nomination à la tête du Shin Bet du candidat de Netanyahu
La nomination du général David Zini, proposée par Benjamin Netanyahu, à la tête du Shin Bet, le service israélien de sécurité intérieure, a été validée jeudi par le comité chargé des nominations des hauts fonctionnaires, a annoncé le bureau du Premier ministre.
La décision de M. Netanyahu en mai de nommer le général Zini à ce poste avait été jugée «illégale» par la procureure de l'Etat, mais la commission en a jugé autrement et validé la nomination annoncée par le gouvernement.
Cette décision met fin à la saga autour de cette nomination controversée, M. Netanyahu étant suspecté de conflit d'intérêts dans le choix du chef du Shin Bet, en raison d'un enquête menée par ce service sur certains de ses proches, soupçonnés d'avoir touché des pots-de-vin du Qatar.
Source: AFP