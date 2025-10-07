Des bombardements kurdes sur la ville syrienne d'Alep font deux morts

Au moins un membre des forces de sécurité intérieure et un civil ont été tués lundi soir dans des bombardements attribués aux forces kurdes à Alep dans le nord syrien, sur fond de regain de tensions entre Damas et l'administration autonome kurde, a indiqué la télévision d'Etat.

L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) a pour sa part fait état de l'utilisation par les forces gouvernementales de drones explosifs dans les quartiers à majorité kurde de Cheikh Maqsoud et Achrafieh. Depuis le renversement de Bachar al-Assad en décembre 2024, Alep est administrée par les autorités islamistes.

La tension est toujours vive à Alep. (archives) Photo: IMAGO/Bashir Daher

Cheikh Maqsoud et Achrafieh restent contrôlés par des unités kurdes locales liées aux Forces démocratiques syriennes (FDS) et à leurs forces de sécurité intérieure, les Asayech, bien que les FDS s'en soient officiellement retirées en avril dernier dans le cadre d'un accord de désengagement conclu avec le gouvernement.

Source: AFP