Frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth

Une frappe a visé dimanche la banlieue sud de Beyrouth, un bastion du Hezbollah, après un appel israélien à évacuer, a constaté un journaliste de l'AFP. Israël a affirmé que la cible était un entrepôt de «missiles de précision» du Hezbollah. «Sur instruction du Premier ministre Netanyahou et du ministre de la Défense Katz, l'armée a frappé avec force un entrepôt à Beyrouth où le Hezbollah avait stocké des missiles de précision, constituant une menace significative pour l'Etat d'Israël», affirme le bureau du premier ministre Bejnamin Netanyahu dans un communiqué.

Un journaliste de l'AFP a vu de la fumée s'élever au-dessus d'un bâtiment dans le quartier de Hadath après la frappe. Il s'agit de la troisième frappe visant la banlieue sud de Beyrouth depuis le cessez-le-feu qui a mis fin à plus d'un an de guerre entre le mouvement pro-iranien et Israël le 27 novembre.

La frappe est intervenue après un appel sur X de l'armée israélienne à évacuer de manière «urgente», laissant présager une frappe sur «des installations appartenant au Hezbollah» dans cette zone. Des chaînes de télévision locales ont rapporté que le bâtiment ciblé était un «hangar» et ont diffusé des images montrant un important incendie éclatant sur place.