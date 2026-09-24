Donald Trump a accueilli Xi Jinping avec une cérémonie d’exception à Washington. La visite du président chinois a déjà permis de prolonger la trêve commerciale entre les deux puissances jusqu’au 10 janvier 2027.

Trump reçoit Xi en grande pompe et prolonge la trêve entre les Etats-Unis et la Chine

Trump reçoit Xi en grande pompe et prolonge la trêve entre les Etats-Unis et la Chine

AFP Agence France-Presse

Après s'être déplacé mercredi pour accueillir Xi Jinping à sa descente d'avion, Donald Trump sera de nouveau aux petits soins jeudi pour le président chinois, dont la visite a déjà rempli son principal objectif: prolonger la trêve commerciale entre Washington et Pékin.

Le dirigeant chinois, qui voyage avec son épouse Peng Liyuan, aura droit à un accueil très solennel à la Maison Blanche, avec parade militaire et survol d'avions de combat, ainsi qu'à un dîner de gala organisé par la Première dame américaine Melania Trump.

Fait rarissime, le président américain est lui-même allé serrer la main de son homologue après son atterrissage près de Washington. Il a organisé en son honneur une première cérémonie d'accueil sur le tarmac, avec tapis rouge, militaires en grande tenue, fanfare, fleurs et déjà un survol de bombardiers. Un spectacle dont le milliardaire de 80 ans est très friand.

Habituellement, il revient à des responsables américains d'un rang inférieur de recevoir les hôtes de marque à l'aéroport, sans cérémonie particulière. «Je pense que cela leur a fait plaisir», a commenté Donald Trump à propos de Xi Jinping et Peng Liyuan, pendant un échange avec la presse à la Maison Blanche.

Il a indiqué que la guerre contre l'Iran, pays allié de la Chine, serait au menu des discussions. «J'évoquerai cela et beaucoup d'autres choses, mais tout se présente bien, y compris ça», a dit le président américain, qui vient d'annoncer une reprise du dialogue avec Téhéran.

Les observateurs n'attendent toutefois pas de grandes avancées suite à cette visite de trois jours, au-delà de l'annonce déjà faite mercredi.

Trêve commerciale

Comme c'était attendu, les Etats-Unis et la Chine ont décidé de prolonger leur trêve commerciale jusqu'au 10 janvier, a dit le ministre américain des Finances Scott Bessent. «Nous sommes convenus de prolonger (...) la détente économique entre nos deux pays qui devait prendre fin le 10 novembre (...) afin de nous laisser davantage de temps pour voir ce que nous pouvons faire sur le plan économique», a-t-il déclaré à la chaîne Fox News.

Les deux superpuissances avaient décidé en octobre 2025 de mettre fin à une surenchère de droits de douane et de mesures commerciales restrictives, qui avait secoué toute l'économie mondiale. Cette trêve n'a toutefois pas réglé tous les différends entre les deux superpuissances, engagées dans une rivalité tous azimuts: économique, technologique, militaire et stratégique.

Scott Bessent a jugé que la Chine pourrait se montrer «un peu plus zélée» en matière de respect des termes de cet accord, notant qu'elle était «un peu en retard» en matière d'achats de produits agricoles américains.

Pékin et Washington ont de multiples autres sujets de friction: l'Iran, mais aussi Taïwan, que Pékin revendique mais que Washington soutient militairement, l'accès aux réserves de minerais stratégiques chinois, ou la course au développement de l'intelligence artificielle.

«Un grand dirigeant»

Avec cette visite, Donald Trump espère sans doute reléguer un temps au second plan ses grandes difficultés politiques, tout en satisfaisant son goût de la pompe protocolaire. Le président républicain, en chute dans les sondages à cause du coût de la vie et d'un conflit au Moyen-Orient de plus en plus impopulaire, risque de perdre le contrôle du Congrès après des législatives en novembre.

La Maison Blanche a recruté les plus grands noms de la tech américaine pour le dîner de gala jeudi: les patrons d'OpenAI Sam Altman et de Nvidia Jensen Huang, ou encore Elon Musk (Tesla, SpaceX et X). Ce dernier a jugé dans un entretien avec la télévision chinoise que Xi Jinping était «un grand dirigeant». «Sous sa gouverne, la Chine a énormément prospéré», a-t-il assuré.

Vendredi, Donald et Melania Trump recevront leurs invités pour un thé à la Maison Blanche puis visiteront avec eux les Archives nationales à Washington. Il s'agit de la première visite de Xi Jinping à la Maison Blanche depuis plus de dix ans, et de sa troisième rencontre avec Donald Trump depuis que ce dernier est revenu au pouvoir l'an dernier. Deux autres pourraient suivre avant la fin de l'année, lors du sommet de l'APEC en Chine et du G20 en Floride.

Xi appelle à la coopération

Le président chinois Xi Jinping a appelé à la coopération avec Washington, ont rapporté les médias d'Etat de Pékin, quelques heures après avoir été accueilli dans la capitale américaine. «Nos deux pays devraient être partenaires plutôt que rivaux», a déclaré Xi dans une note publiée par l'agence de presse officielle Chine Nouvelle, ajoutant que «les peuples chinois et américain bénéficient depuis longtemps d'échanges amicaux, et nos intérêts sont étroitement liés».

Des discussions attendues

Ces déclarations interviennent à la veille de pourparlers très attendus entre les dirigeants chinois et américain. Ces discussions doivent traiter de commerce, de concurrence technologique – en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle – et du soutien de Pékin à l'Iran.

Le président chinois a également dit se réjouir «à l'idée d'avoir des échanges approfondis avec le président Trump sur les questions majeures concernant nos relations bilatérales et la situation mondiale», a rapporté Chine Nouvelle.

Les deux pays devraient «oeuvrer ensemble pour favoriser une relation stable avec la coopération comme pilier principal, une concurrence dans des limites raisonnables, des divergences gérables et des perspectives pacifiques», a déclaré Xi.

Dans un clin d'œil au slogan préféré de Donald Trump, il a ajouté que «le grand renouveau de la nation chinoise et l'objectif de rendre à l'Amérique sa grandeur peuvent parfaitement aller de pair». «Je crois qu'avec les efforts conjoints des deux parties, cette visite verra des résultats fructueux, améliorera le bien-être de nos deux peuples et apportera un nouvel espoir pour la paix mondiale», a-t-il ajouté.