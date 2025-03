Trump menace la Russie de nouvelles sanctions bancaires et de droits de douane

​Le président américain Donald Trump a menacé vendredi la Russie de nouvelles sanctions bancaires et de droits de douane en dénonçant les bombardements continus contre l'Ukraine.​

Photo: Getty Images

«Compte tenu du fait que la Russie 'pilonne' actuellement l'Ukraine sur le champ de bataille, j'envisage fortement des sanctions bancaires, des sanctions et des droits de douane à grande échelle contre la Russie jusqu'à ce qu'un cessez-le-feu et un accord définitif sur la paix soient conclus», a-t-il écrit sur son réseau Truth Social. «A la Russie et à l'Ukraine, rendez-vous à la table des négociations dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Je vous remercie !», a-t-il ajouté.

Cette «attaque combinée»

La Russie a lancé vendredi une attaque massive de drones et de missiles sur les infrastructures énergétiques de l'Ukraine dont le président Volodymyr Zelensky a, une nouvelle fois, appelé à une trêve dans les airs et en mer. Lors de cette «attaque combinée», l'Ukraine a été visé par au moins 58 missiles et 194 drones russes, selon l'armée ukrainienne.

Le président américain a ordonné lundi une pause dans l'aide militaire des Etats-Unis à l'Ukraine, après sa spectaculaire altercation vendredi dernier avec Volodymyr Zelensky.

Source: AFP