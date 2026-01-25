DE
FR

Capture de Nicolas Maduro
La présidente vénézuélienne veut «des accords» avec l'opposition

La présidente par intérim du Venezuela Delcy Rodríguez a dit samedi vouloir trouver des accords avec l’opposition. Elle a ainsi plaidé pour un dialogue rapide, au nom de la paix et de l’intérêt du peuple.
Publié: il y a 50 minutes
1/2
Delcy Rodriguez s'est retrouvée à la tête du Venezuela après la capture du président Nicolás Maduro au début janvier (archives).
Photo: Ariana Cubillos
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La présidente par intérim du Venezuela Delcy Rodriguez a appelé samedi à la télévision nationale à trouver «des accords avec l'opposition» trois semaines après la spectaculaire opération américaine qui a conduit à la capture du président Nicolás Maduro.

«Nous devons nous rencontrer et parvenir à des accords. Pourquoi? Eh bien, pour le peuple du Venezuela», a déclaré Mme Rodriguez, dont l'intérim selon la constitution peut durer six mois avant de nouvelles élections. «Il ne peut y avoir ni divergences politiques ni partisanes lorsqu'il s'agit de la paix du Venezuela, a-t-elle ajouté.

Vendredi, Delcy Rodriguez avait demandé au président de l'Assemblée nationale du Parlement, son frère Jorge Rodríguez, une rencontre avec les différents secteurs politiques du pays disant vouloir un dialogue avec des «résultats concrets et immédiats».

A lire sur le Venezuela
Sitôt Maduro enlevé, le Venezuela veut produire plus de pétrole
«C'est bon pour le business»
Sitôt Maduro enlevé, le Venezuela veut produire plus de pétrole
Manifestation de masse pour la libération de Maduro
Tensions au Venezuela
Manifestation de masse pour la libération de Maduro
Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Articles les plus lus
    Articles les plus lus