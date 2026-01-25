La présidente par intérim du Venezuela Delcy Rodríguez a dit samedi vouloir trouver des accords avec l’opposition. Elle a ainsi plaidé pour un dialogue rapide, au nom de la paix et de l’intérêt du peuple.

ATS Agence télégraphique suisse

La présidente par intérim du Venezuela Delcy Rodriguez a appelé samedi à la télévision nationale à trouver «des accords avec l'opposition» trois semaines après la spectaculaire opération américaine qui a conduit à la capture du président Nicolás Maduro.

«Nous devons nous rencontrer et parvenir à des accords. Pourquoi? Eh bien, pour le peuple du Venezuela», a déclaré Mme Rodriguez, dont l'intérim selon la constitution peut durer six mois avant de nouvelles élections. «Il ne peut y avoir ni divergences politiques ni partisanes lorsqu'il s'agit de la paix du Venezuela, a-t-elle ajouté.

Vendredi, Delcy Rodriguez avait demandé au président de l'Assemblée nationale du Parlement, son frère Jorge Rodríguez, une rencontre avec les différents secteurs politiques du pays disant vouloir un dialogue avec des «résultats concrets et immédiats».