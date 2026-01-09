DE
FR

Les opérations continuent
Washington affirme avoir saisi un nouveau pétrolier parti du Venezuela

Les Etats-Unis ont saisi vendredi le pétrolier Olina, parti du Venezuela. Cette opération s'inscrit dans un blocus visant à bloquer l'exportation de pétrole de Caracas.
Publié: 16:23 heures
1/2
Washington affirme avoir pris possession d'un nouveau pétrolier provenant du Venezuela.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Les autorités américaines ont annoncé avoir saisi vendredi un nouveau pétrolier parti du Venezuela, la cinquième opération militaire du genre menée par Washington. Les USA maintiennent une forte pression sur Caracas en appliquant fermement un blocus sur l'exportation du pétrole vénézuélien.

A lire aussi
Le Venezuela n'est pas «subordonné» à Washington, affirme sa présidente
Plusieurs opposants libérés
Le Venezuela n'est pas «subordonné» à Trump, affirme sa présidente
Trump promet plus de 100 milliards d'investissements au Venezuela
Il se félicite
Trump promet plus de 100 milliards d'investissements au Venezuela

Ce navire, le Olina, a été saisi «tôt ce matin» par les garde-côtes américains dans «les eaux internationales de la mer des Caraïbes». «Il était parti du Venezuela en cherchant à échapper aux forces américaines», a écrit sur X Kristi Noem, la ministre américaine de la Sécurité intérieure.

300 millions de dollars

Selon le site spécialisé Tanker Tracker, cette cinquième prise de contrôle porte le total saisi par Washington en quelques semaines à plus de 6 millions de barils de pétrole, pour une valeur totale de 300 millions de dollars. «Les flottes fantômes n'échapperont pas à la justice, elles ne se cacheront pas derrière de fausses déclarations de nationalité», a ajouté Kristi Noem.

Le Olina, un grand pétrolier de 250 mètres de long battant pavillon du Timor oriental selon le site MarineTraffic, est visé par des sanctions américaines liées à la Russie. La saisie d'un autre pétrolier mercredi dans l'Atlantique Nord après des semaines de poursuite par les garde-côtes américains avait provoqué la colère de Moscou, qui assure que le navire battait pavillon russe, ce que n'a pas reconnu Washington.

Pression maximale sur Caracas

Moins d'une semaine après avoir capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro dans une opération militaire aussi spectaculaire que critiquée, les Etats-Unis de Donald Trump ont entrepris d'exercer une pression maximale sur la manne financière que représente pour Caracas l'exportation de son pétrole.

Car si le Venezuela est doté des plus importantes réserves prouvées de petrole brut dans le monde, son industrie pétrolière est dans un très mauvais état après des décennies de sous-investissement. Elle ne produit qu'environ 1 million de barils par jour.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Avec vidéo
Présenté par
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Jeunes talents
Pourquoi les apprentis réussissent-ils si bien dans cette PME?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus