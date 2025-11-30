Une fusillade lors d'une fête d'anniversaire à Stockton, en Californie, a fait quatre morts, dont trois enfants et onze blessés. La police évoque une attaque ciblée et n'exclut pas la possibilité de plusieurs tireurs.

AFP Agence France-Presse

Au moins quatre personnes, dont trois enfants, sont mortes et onze autres ont été blessées dans des tirs survenus pendant une fête d'anniversaire samedi soir en Californie, a expliqué la police. Celle-ci évoque une tuerie «ciblée».

Les quatre victimes décédées étaient âgées de «8, 9, 14 et 21» ans, a expliqué dimanche à l'AFP Heather Brent, une porte-parole du shérif du comté de San Joaquin, chargé de l'enquête. Onze autres personnes ont été transportées à l'hôpital, a-t-elle ajouté, sans plus de précisions sur la gravité de leurs blessures.

Le drame a eu lieu à Stockton (ouest), une ville d'environ 320'000 habitants située à une heure et demie de route à l'est de San Francisco.

Une fusillade «ciblée»

D'après les premiers éléments de l'enquête, la fusillade aurait été «ciblée», a confirmé la porte-parole. La tuerie a eu lieu lors d'une «fête d'anniversaire pour enfants, avec entre 100 et 150 personnes présentes». A ce stade, les enquêteurs n'excluent pas la possibilité qu'il y ait eu plusieurs tireurs, selon elle. Mais «nous ne pensons pas qu'il y ait un danger pour le public», a-t-elle ajouté.

Questionnée sur la possibilité d'un règlement de comptes lié aux gangs, la porte-parole affirme que les enquêteurs «explorent toutes les pistes».

Un fléau américain

Avec plus d'armes à feu en circulation que d'habitants, les Etats-Unis affichent le taux de mortalité par armes à feu le plus élevé de tous les pays développés. Les tueries sont un fléau récurrent que les gouvernements successifs n'ont jusqu'à présent pas réussi à endiguer, de nombreux Américains restant très attachés au port d'arme, garanti par la Constitution.

En 2024, plus de 16'000 personnes, sans compter les suicides, ont été tuées par arme à feu, selon l'ONG Gun Violence Archive.

L'histoire américaine récente est jalonnée de tueries, sans qu'aucun lieu de la vie quotidienne ne semble à l'abri, de l'entreprise à l'église, du supermarché à la discothèque, de la voie publique aux transports en commun.

Parmi tous ces massacres, ceux commis en milieu scolaire ou visant des enfants marquent plus fortement la mémoire collective. En 2022, la ville d'Uvalde au Texas (sud) avait été profondément endeuillée par une tuerie dans une école primaire, au cours de laquelle 19 élèves et deux professeurs étaient morts.