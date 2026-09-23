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Totalement incompréhensible
Un discours de Trump à la Maison Blanche tourne au fiasco total

Un discours de Donald Trump à la Maison Blanche a tourné au fiasco le lundi 21 septembre. Les propos du président américain étaient totalement inaudibles.
Publié: il y a 26 minutes

Le lundi 21 septembre, lors de l'inauguration du nouvel héliport sur la pelouse sud de la Maison Blanche, le président américain Donald Trump a tenu un discours inaudible. Alors que Trump coupait le ruban inaugural et discutait avec les ouvriers du chantier, ses propos ont été couverts par le bruit des hélices.

Cet incident s'est produit quelques heures après que Fox News, CBS, ABC et NBC ont annoncé qu'elles ne participeraient pas à la retransmission télévisée de l'évènement, après l'annonce de Trump de bannir CNN, MS NOW et Politico de la Maison Blanche.

Lundi matin, CNN, MS NOW et Politico ont d'ailleurs annoncé qu'elles poursuivaient l'administration Trump en justice. En réponse, Trump a défendu sa décision dans un message publié sur Truth Social, écrivant qu'il ne s'agissait pas d'une attaque contre la liberté de la presse, mais plutôt d'une attaque contre les «FAKE NEWS».

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