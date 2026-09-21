Plusieurs grands aéroports de la côte est des États-Unis ont été perturbés lundi après une panne radar à Philadelphie. Un vol Swiss parti de Zurich vers Newark a aussi été touché par le chaos aérien.

Des centaines de vols annulés aux Etats-Unis à cause d'une panne

Des centaines de vols annulés aux Etats-Unis à cause d'une panne

AFP

Des centaines de vols qui devaient décoller ou atterrir via des aéroports de la côte est des États-Unis ont été annulés lundi en raison de la rupture d’une ligne de télécommunications, ont indiqué des responsables américains.

Le ministre des Transports, Sean Duffy, a annoncé sur X la reprise des vols aux aéroports de LaGuardia et de Philadelphie aux alentours de 21h (heure suisse). Les aéroports de Newark et JFK, infrastructures clés de la région de New York, restaient quant à eux bloqués.

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«Une équipe de chantier d’Amtrak (ndlr: la compagnie nationale ferroviaire) a accidentellement sectionné une fibre optique dans le New Jersey, ce qui a provoqué une panne de télécommunications» et contraint le régulateur américain (FAA) à «suspendre les vols dans le nord-est», a expliqué M. Duffy.

Selon un décompte du site spécialisé FlightAware, l’aéroport de Newark comptait plus de 300 vols annulés, tandis que celui de Philadelphie comptabilisait 63 annulations et 189 retards.

Des Suisses concernés

Le chaos a aussi touché un vol Swiss. Selon les données de Flightradar24, le vol LX18, parti de Zurich en direction de l’aéroport international Newark Liberty, dans le New Jersey, survolait l’Irlande lundi soir, heure suisse, lorsque les perturbations étaient en cours. Une information confirmée par le porte-parole de Swiss, Remo Müller.

Plusieurs lecteurs de Blick se sont retrouvés bloqués à la suite de l'annulation. «Désastreux de la part d'United Airlines. Aucune information», a déploré un lecteur, qui souhaitait se rendre de l'aéroport JFK aux Bermudes.

Environ 13 heures de travaux

L’administrateur de la FAA Bryan Bedford a décrit l’enchaînement d’incidents ayant mis hors service des systèmes radar et radio essentiels au contrôle du trafic aérien. Après avoir constaté une panne sur la ligne de télécommunications principale, «nous avons découvert que la fibre de secours était sectionnée» en raison d’un problème lié aux travaux, a déclaré Bryan Bedford à des journalistes.

Il a qualifié la rupture de la ligne de secours de «massive» et estimé que sa réparation prendrait jusqu’à 13 heures. Il a appelé les passagers à se renseigner sur le statut de leur vol.

Les perturbations dans l'espace aérien américain surviennent peu avant l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies à New York, où de nombreux chefs d'Etat et de gouvernement se réunissent mardi. Actuellement, des annulations et des retards persistent dans les trois aéroports internationaux desservant New York. On ignore encore comment ces incidents affecteront les vols mardi.