Elon Musk, l’homme le plus riche du monde, vit dans une caravane à Memphis. Près du site de son projet xAI, il privilégie la simplicité pour superviser l’extension du centre de données Colossus.

Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, vit dans une caravane

Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, vit dans une caravane

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Elon Musk, 55 ans, l'homme le plus riche du monde, vit dans une caravane Airstream à Memphis, Tennessee, près du chantier d'extension du centre de données Colossus de xAI

La caravane, qu'il qualifie de «palais», mesure 4,9 mètres et coûte entre 80'000 et 120'000 francs, avec cuisine, douche et climatisation

La première phase d'extension du centre Colossus a été réalisée en 122 jours, avec xAI annonçant un quatrième centre nommé «Minihard» en juillet

Patrik Berger

Elon Musk pourrait s'offrir n'importe quel hôtel de luxe; après tout, sa fortune s'élève actuellement à 942 milliards de dollars, selon Bloomberg. Pourtant, l'homme le plus riche du monde préfère dormir dans une caravane, du moins pour l'instant. Le génie de la tech s’est installé à Memphis, dans l’Etat américain du Tennessee, dans une caravane Airstream argentée emblématique, juste à côté du chantier de l’un de ses projets d’intelligence artificielle (IA) les plus importants, révèle le magazine Fortune.

Elon Musk a récemment qualifié avec humour sa nouvelle demeure de «palais» dans le podcast technologique «All-In». Cette caravane en aluminium de 4,9 mètres de long coûte entre 80'000 et 120'000 francs, selon l’équipement, et il se trouve qu'elle est luxueusement équipée d’une grande cuisine, d’une douche et d'une climatisation.

Un acharné du boulot

Pourquoi ce lieu de vie inhabituel? Parce que le milliardaire souhaite être le plus près possible du chantier d’extension de l’immense centre de données Colossus de sa société d’IA xAI. Ce site abrite des milliers d’ordinateurs haute performance interconnectés, qui servent notamment à entraîner le chatbot IA Grok. Selon les médias américains, la première phase d’extension a été réalisée en seulement 122 jours. Entre-temps, les travaux d’extension se poursuivent à plein régime à Memphis. Fin juillet, xAI a déjà annoncé un quatrième centre de données baptisé «Minihard».

Pour Elon Musk, cette vie partagée entre une caravane et un centre de données ne date pas d'hier: il a toujours eu un faible pour les modes de vie atypiques. Lors de projets importants, il se rabat spontanément sur des hébergements plus simples. Dans les années 1990, lors de la création de sa première entreprise, Zip2, il a dormi pendant des mois au bureau avec son frère Kimbal. Lors de la création de X.com, qui est ensuite devenu PayPal, Elon Musk aurait même passé la nuit sous son bureau.

Une «tiny house» pour ses invités

Et chez Tesla, rebelote. Pendant la difficile phase de production de 2017 et 2018, Elon Musk a régulièrement dormi à même le sol de l’usine et, selon ses propres dires, il ne dormait parfois que quatre à cinq heures par nuit. Après le rachat de Twitter en 2022, il s’est installé temporairement sur un canapé au siège social.

Elon Musk possède même une «tiny house» dans la ville de Starbase, au Texas, juste à côté du siège de la société spatiale SpaceX. Elle a été fabriquée par le constructeur américain Boxabl et coûte 50'000 dollars. Toutefois, Elon Musk n’y a jamais habité, il utilise cette petite maison préfabriquée pour héberger ses invités.