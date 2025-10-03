Deux drones de livraison d'Amazon se sont écrasés contre une grue en Arizona, déclenchant des enquêtes fédérales. Les accidents, survenus à Tolleson près de Phoenix, n'ont pas fait de blessés mais soulèvent des questions sur la sécurité du service Prime Air.

Les drones constituent l'une des marottes d'Amazon. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Deux agences américaines de régulation enquêtent sur deux collisions de drones de livraison d'Amazon en Arizona, selon des documents publiés jeudi. Les deux accidents, qui n'ont pas fait de blessé, ont eu lieu mercredi à quelques secondes d'écart.

Les deux drones ont touché une grue située à Tolleson, en banlieue de Phoenix, dans des «circonstances indéterminées», indique le rapport du régulateur de l'aviation civile, la FAA. Il s'agissait de modèles MK30, développés par Amazon et déployés à la fin 2024. Ils sont capables de transporter des charges allant jusqu'à 2,2 kg environ.

Amazon a lancé en 2022 son service de livraison par drone Prime Air à Lockeford (Californie) et l'a progressivement étendu, notamment à Tolleson ou à Tampa Bay (Floride). Le groupe américain attend le feu vert des autorités pour s'implanter au Royaume-Uni.

Les drones, marotte de Jeff Bezos

De son côté, l'agence américaine d'enquête sur les accidents dans les transports civils, la NTSB, a fait savoir jeudi, dans un message posté sur le réseau social X, qu'elle se penchait également sur ces deux collisions de drones. En janvier, Amazon avait suspendu les vols de ses drones à Tolleson et à College Station (Texas).

Le géant entendait ainsi se donner le temps de modifier son logiciel de navigation après le crash de deux appareils en décembre durant des tests. Les drones sont l'une des marottes du fondateur d'Amazon Jeff Bezos, qui avait dévoilé le projet dès 2013, promettant des livraisons en 30 minutes.