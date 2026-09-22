Benjamin Netanyahu accuse le maire de New York, Zohran Mamdani, de soutenir le Hamas. Le Premier ministre israélien promet de «dire la vérité» à l'ONU jeudi, en pleine polémique sur Gaza.

AFP Agence France-Presse

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé mardi le maire de New York, Zohran Mamdani, de soutenir le mouvement palestinien Hamas et a promis de «dire la vérité» à son sujet à l'Assemblée générale des Nations unies cette semaine. Zohran Mamdani, issu de l'aile gauche du Parti démocrate et fervent pourfendeur du gouvernement israélien, a renouvelé lundi ses critiques à l'encontre de Benjamin Netanyahu dans un entretien accordé à CNN, le qualifiant de «criminel de guerre» et «d'architecte d'un génocide horrible» contre les Palestiniens.

En réaction, le Premier ministre israélien a publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il accuse le maire de New York de «soutenir les monstres terroristes du Hamas qui ont massacré notre peuple». «Honte à vous d'inciter aux émeutes contre les Juifs new-yorkais», a lancé Benjamin Netanyahu. Zohran Mamdani a qualifié l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 d'"horrible crime de guerre», et il a plusieurs fois dénoncé les attaques visant la communauté juive à New York.

«Je vais dire la vérité»

Il a aussi dénoncé la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza comme un «génocide», suscitant de vives réactions, notamment au sein d'une partie de la communauté juive new-yorkaise. «Je viens à l'ONU, je vais dire la vérité sur nos soldats héroïques et je vais dire la vérité à votre sujet», a déclaré Benjamin Netanyahu. Le Premier ministre israélien doit s'exprimer jeudi à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU qui se tient cette semaine à New York.

Plus tôt cette année, le maire de New York avait déclaré qu'il envisageait d'arrêter Benjamin Netanyahu lors du sommet de l'ONU, avant d'admettre par la suite qu'il n'était pas en mesure d'exécuter un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) visant le Premier ministre israélien. La guerre à Gaza a fait plus de 73'000 morts palestiniens d'après le ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas et dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU. Les attaques sans précédent menées par le Hamas en Israël le 7 octobre 2023 ont fait 1221 morts, selon un décompte de l'AFP.