DE
FR

Cuba, Iran, Groenland, IA...
Face à l'ONU, Trump déroule son argumentaire nationaliste sans faire d'éclat

A l'ONU, Donald Trump a défendu la «super intelligence» et menacé l’Iran d’«anéantissement» tout en adoptant un ton plus mesuré. Il prévoit un accord avec Téhéran après les élections américaines de novembre.
Publié: 18:18 heures
Trump a tenu un discours nationaliste et provocateur devant l'assemblée de l'ONU.
Photo: imago/UPI Photo
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Donald Trump a développé mardi à l'ONU son argumentaire nationaliste habituel, et menacé d'anéantir» l'Iran si besoin, mais le président américain, fragilisé politiquement chez lui, n'a pas montré la même agressivité que l'an dernier. Enlisé dans son conflit avec Téhéran, très impopulaire auprès des Américains, Donald Trump a certes menacé l'Iran, mais ajouté: «Je crois que nous passerons un accord juste après les élections» législatives prévues aux Etats-Unis en novembre.

Sur une autre guerre qu'il avait promis de régler rapidement, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, le président américain a -encore une fois-, assuré qu'un accord serait trouvé «plus tôt qu'on ne le pense.» «Quand d'autres parlent de paix, je fais la paix. Quand d'autres ignorent les menaces, j'y fais face. (...) Quand d'autres ont promis la force, je l'ai utilisée pour faire de l'Amérique le plus puissant pays du monde», a assuré le républicain de 80 ans, en chute dans les sondages à cause d'un mécontentement général sur son bilan, notamment économique.

«Cuba va tomber»

Donald Trump, de manière inhabituelle, a suivi son prompteur. Pas de nouvelle édition des attaques virulentes déclenchées l'an dernier par une panne de ce dispositif, ou un problème d'escalator qui l'avait ulcéré.

C'est sur un ton relativement mesuré que le chantre de l'«Amérique d'abord» a affirmé les ambitions géopolitiques américaines, en menaçant d'utiliser la «puissance militaire» pour défendre les intérêts de Washington en Amérique du Sud. Il a notamment annoncé la construction prochaine de deux bases au Groenland, ou en prédisant que le gouvernement communiste de Cuba allait «tomber».

«Super intelligence»

Donald Trump a aussi défendu sans hésitation le développement de l'intelligence artificielle, annonçant que les documents officiels américains allaient abandonner cette terminologie au profit de «super intelligence». Il s'est aussi opposé à tout «projet mondialisé» de régulation de cette technologie, qui inquiète beaucoup ses concitoyens. Le président américain a repris ses critiques contre la gouvernance internationale, en appelant tous les Etats membres à se retirer de la Cour pénale internationale, et fustigeant entre autres l'Unesco.

Le champion de «l'Amérique d'abord» poursuit son programme mardi avec une cérémonie de signature officielle de l'accord sur le Groenland, épilogue d'une saga diplomatique ayant viré par moments à la crise ouverte avec les Européens face aux revendications américaines sur ce vaste territoire arctique. Le président américain aura aussi un tête-à-tête avec la présidente par intérim du Venezuela Delcy Rodriguez, qui gouverne sous forte pression américaine depuis la capture de Nicolas Maduro par Washington en janvier.

Le milliardaire doit aussi rencontrer dans la journée le président ukrainien Volodymyr Zelensky. A la tribune de l'ONU, la journée s'était ouverte par le dernier discours, très sombre, du secrétaire général Antonio Guterres, dont le second mandat de cinq ans arrivera à échéance en décembre. Il a accusé les géants pétroliers d'avoir traité l'atmosphère comme «une décharge à ciel ouvert». A la veille d'un Conseil de sécurité sur l'Intelligence artificielle, il a aussi exhorté les Etats-Unis et la Chine à «coopérer», quelques jours après avoir plaidé pour une «coordination mondiale».

«Nettoyage ethnique»

Le chef de l'ONU a aussi remis un coup de projecteur sur la situation des Palestiniens, évoquant «le spectre d'un nettoyage ethnique» en Cisjordanie occupée où les violences de colons extrémistes israéliens se sont intensifiées ces derniers mois. Citant la guerre en Ukraine et la situation au Moyen-Orient, le Portugais avait récemment fait le constat amer que «chaque jour, les choses empirent un peu». «Il n'y a aucune amélioration nulle part», avait-il insisté, lâchant même qu'il n'avait «aucun pouvoir».

S'exprimant après Antonio Guterres, le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva s'est engagé à empêcher les «ennemis de la démocratie», tant étrangers que nationaux, d'influencer les prochaines élections au Brésil, alors que la tension monte avec Washington au sujet d'une ingérence présumée dans ce scrutin.

Le chef de l'Etat de gauche brigue un nouveau mandat à la présidentielle d'octobre face au candidat de droite Flavio Bolsonaro, allié de Donald Trump. Les sondages pronostiquent un second tour serré entre les deux. Emmanuel Macron, qui prendra la parole pour la dernière fois en tant que président, aura lui forcément à coeur de défendre l'engagement de la France en faveur du multilatéralisme. «Le temps n'est pas venu du bilan, ni en matière nationale, ni en matière internationale», a prévenu la présidence française.

Découvrez nos contenus sponsorisés
_NAG5345.jpg
Présenté par
SRK_Logo_f_HGL_rgb.png
«En Suisse, nous avons les moyens et les structures pour prévenir ces risques. Les habitants d’ici n’ont pas cette possibilité»
L’acteur Max Hubacher s‘immerge dans les défis du terrain
Baustellen verhindern_ Dank einer vorbeugenden Zustandsanalyse.jpg
Présenté par
DEF_40_jahre_07_01_D_PFADE.png
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
GettyImages-1056431092.jpg
Avec vidéo
Présenté par
MRKC_Logo_Varainte_Black.png
Un médecin de la reproduction sur l'engouement pour la congélation d'ovocytes
«Le social freezing est une arme à double tranchant»
Les sept vins suivants, peu alcoolisés, sont parfaits pour les douces soirées d'été.
Présenté par
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
DSC01425.jpg
Présenté par
Amag_Leasing_horizontal_weiss.png
Une catégorie sous-estimée
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
«Seules des équipes en bonne santé et performantes sont à même de garantir qualité et efficacité», souligne Sandra Schwendener, responsable Health and Diversity Management chez Helsana.
Présenté par
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Spusu_2513-Edit.jpg
Présenté par
spusu-logo-weisser-Hintergrund_rgb_500x180px.png
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
Articles les plus lus
    Articles les plus lus