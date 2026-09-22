Hayden Panettiere est décédée le 16 août 2026 dans un appartement de Greenville, en Caroline du Sud, à la suite d’une overdose accidentelle. Selon le médecin légiste, sa mort a été provoquée par les effets combinés du fentanyl et de plusieurs médicaments.

Fynn Müller

L’actrice Hayden Panettiere est décédée le 16 août 2026 à l’âge de 36 ans des suites d’une intoxication accidentelle. Selon un communiqué du bureau du coroner du comté de Greenville, en Caroline du Sud, dont «Page Six» a pris connaissance, sa mort a été provoquée par les effets combinés du fentanyl, du 4-ANPP et de plusieurs médicaments, dont de l’alprazolam, du méthocarbamol et de la quétiapine.

«Le 16 août 2026 à 13h51, les services d’urgence ont reçu un appel signalant un arrêt cardiaque au 701 Easley Bridge Road, à Greenville», a indiqué le bureau du coroner. Les secours ont tenté de réanimer Hayden Panettiere, mais son décès a été constaté à 14h32. «Aucune blessure susceptible d’avoir contribué à sa mort mort n’a été constatée.»

L’actrice avait été retrouvée inconsciente dans le logement temporaire où elle séjournait. En 2022, Hayden Panettiere avait déjà évoqué publiquement sa dépendance longtemps cachée à l’alcool et aux opiacés, qui avait fini par lui échapper. «Je ne pouvais pas vivre sans eux», avait-elle alors confié.

Son père pleure la perte de sa fille

Après sa mort, son père, Alan «Skip» Panettiere, lui avait rendu hommage dans un communiqué. «Elle était une lumière incroyable et une force de la nature, qui a apporté un amour et une joie incommensurables à tous ceux qui la connaissaient, ainsi qu’aux millions de personnes qui l’ont vue à l’écran.» Alan «Skip» Panettiere avait également demandé que l’intimité de la famille soit respectée afin que ses proches puissent traverser cette épreuve. Connue notamment pour son rôle dans la série «Nashville», Hayden Panettiere avait parlé ouvertement de son combat contre les addictions et la dépression post-partum. Après la naissance de sa fille Kaya en 2014, elle avait traversé une période «vraiment douloureuse» et «angoissante».

Ses problèmes de dépendance avaient aussi pesé sur sa relation avec son ancien fiancé, Wladimir Klitschko, dont elle s’était séparée en 2018. Hayden Panettiere avait alors accepté que leur fille vive avec l’ancien champion du monde de boxe. Peu avant sa mort, Hayden Panettiere avait publié ses mémoires, intitulées «This Is Me: A Reckoning». Elle y racontait les aspects les plus sombres d’une célébrité acquise dès l’enfance ainsi que les difficultés psychologiques et les problèmes de dépendance auxquels elle avait été confrontée.