Le gouverneur Gavin Newsom signe une loi en Californie pour limiter le volume des publicités télévisées. Cette décision répond aux plaintes des téléspectateurs et s'étend aux chaînes classiques, câblées et plateformes de streaming.

La Californie interdit les publicités trop bruyantes à la télévision

La Californie interdit les publicités trop bruyantes à la télévision

La Californie impose une nouvelle loi qui interdit les publicités trop bruyantes à la télévision. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

La Californie a interdit lundi les publicités trop bruyantes à la télévision, avec une nouvelle loi exigeant des annonces au volume réduit. Les téléspectateurs aux Etats-Unis se plaignent depuis longtemps que les publicités à la télévision peuvent être beaucoup plus bruyantes que le programme qu'ils regardent.

Cela provoque fréquemment des situations incongrues: le ton tranquille d'un documentaire animalier peut en effet être brutalement interrompu par un acteur vantant à gorge déployée les mérites d'un nouveau traitement contre les flatulences. La nouvelle loi stipule que les publicités ne peuvent désormais pas être plus bruyantes que le contenu qu'elles interrompent.

«Nous avons entendu les Californiens haut et fort, et ce qui est clair, c'est qu'ils ne veulent pas de publicités à un volume supérieur à celui auquel ils profitaient auparavant d'un programme,» a déclaré le gouverneur Gavin Newsom après avoir signé la loi. Au-delà des chaînes de télévision classique et du câble, la loi inclut aussi les plateformes de streaming.