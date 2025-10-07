DE
FR

Nouvelle loi insolite
La Californie interdit les publicités trop bruyantes à la télévision

Le gouverneur Gavin Newsom signe une loi en Californie pour limiter le volume des publicités télévisées. Cette décision répond aux plaintes des téléspectateurs et s'étend aux chaînes classiques, câblées et plateformes de streaming.
Publié: 07:54 heures
Partager
Écouter
La Californie impose une nouvelle loi qui interdit les publicités trop bruyantes à la télévision.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La Californie a interdit lundi les publicités trop bruyantes à la télévision, avec une nouvelle loi exigeant des annonces au volume réduit. Les téléspectateurs aux Etats-Unis se plaignent depuis longtemps que les publicités à la télévision peuvent être beaucoup plus bruyantes que le programme qu'ils regardent.

Cela provoque fréquemment des situations incongrues: le ton tranquille d'un documentaire animalier peut en effet être brutalement interrompu par un acteur vantant à gorge déployée les mérites d'un nouveau traitement contre les flatulences. La nouvelle loi stipule que les publicités ne peuvent désormais pas être plus bruyantes que le contenu qu'elles interrompent.

«Nous avons entendu les Californiens haut et fort, et ce qui est clair, c'est qu'ils ne veulent pas de publicités à un volume supérieur à celui auquel ils profitaient auparavant d'un programme,» a déclaré le gouverneur Gavin Newsom après avoir signé la loi. Au-delà des chaînes de télévision classique et du câble, la loi inclut aussi les plateformes de streaming.

Découvrez nos contenus sponsorisés
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Présenté par
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Le budget familial
Stratégies pour une retraite stable malgré le temps passé en famille
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus