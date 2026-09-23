Harvey Weinstein, ex-magnat de Hollywood, a été condamné à 15 ans de prison à New York pour agression sexuelle. Ce verdict intervient après huit ans de procédures judiciaires mouvementées.

Harvey Weinstein de nouveau condamné à 15 ans de prison

Harvey Weinstein de nouveau condamné à 15 ans de prison

AFP Agence France-Presse

L'ex-producteur vedette de Hollywood Harvey Weinstein a de nouveau été condamné mercredi à 15 ans de prison à New York pour agression sexuelle contre une ancienne assistante de production, après huit ans de rebondissements judiciaires.

Le fondateur des studios Miramax, avait été condamné à 23 ans de prison en 2020 pour agression sexuelle sur l'ancienne assistante de production Miriam Haley en 2006. Une cour d'appel a annulé ce verdict en 2024 pour des raisons procédurales, mais il a de nouveau été reconnu coupable en juin 2025.