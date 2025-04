L'icône française de Monsieur Propre ne brille plus

L'icône française de Monsieur Propre ne brille plus

La figure de Monsieur Propre est devenue très célèbre. (Image d'illustration) Photo: Flickr/Paul Sableman

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

On le connaît tous. Figure de vos détergents et désinfectants à l'odeur citron, «Monsieur Propre», ce chauve musclé à la boucle d'oreille argentée, était une véritable icône des produits ménagers. Le Français Pierre Chevalier, qui a inspiré sa création, est décédé à 84 ans ce lundi 31 mars dans un hôpital de la région parisienne, a fait savoir «Vosges Matin».

Avant de prêter ses traits à la célèbre marque de nettoyage en 1983, Pierre Chevalier était un véritable touche à tout et son parcours est un peu fou. Cet homme de 1,88 mètre et 120 kilos était un ex-champion de boxe de France, il a ouvert plusieurs fitness, a travaillé comme portier dans une boîte parisienne, et aurait été gardé du corps d'Enrico Macias ainsi que de Charles de Gaulle. Cerise sur le gâteau: il est sorti avec la chanteuse des Rita Mitsouko, Catherine Ringer.

Il avait même défrayé la chronique au début des années 2000, car il risquait d'être expulsé du camping où il résidait. Il a fini sa vie dans un appartement de la région parisienne. Une vie modeste, malgré sa célébrité.