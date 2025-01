L'armée britannique développe une horloge quantique ultra-précise

Le Royaume-Uni se lance dans la course à la technologie quantique avec une horloge atomique ultra-précise. Cette innovation promet de renforcer les capacités opérationnelles militaires et de stimuler l'industrie et la recherche britanniques.

Photo: imago/robertharding

AFP Agence France-Presse

L'armée britannique a annoncé jeudi mettre au point une horloge atomique utilisant la technologie quantique si précise qu'elle «perdra moins d'une seconde sur des milliards d'années», qui lui servira notamment pour améliorer le déroulement de ses opérations militaires.

Cette technologie «pourrait non seulement renforcer notre capacité opérationnelle, mais aussi favoriser les progrès dans l'industrie, soutenir notre secteur scientifique et des emplois hautement qualifiés», a fait valoir dans un communiqué Maria Eagle, secrétaire d'État aux achats de défense.

Ce type d'horloge existe déjà: l'université de Boulder, dans le Colorado, développe depuis quinze ans, avec le National Institute of Standards and Technology (NIST), les horloges les plus précises du monde, utilisant des lasers pour emprisonner des atomes et améliorer considérablement la mesure du temps.

Mais «il s'agit du premier appareil de ce type à être construit au Royaume-Uni», a affirmé le gouvernement britannique jeudi dans son communiqué, assurant qu'il pourra être «déployé lors d'opérations militaires d'ici cinq ans».

La physique quantique sous la loupe

De manière générale, le développement des technologies qui utilisent les propriétés de la physique quantique, qui régit le monde à l'échelle de l'infiniment petit, suscite l'intérêt de pays et d'entreprises dans le monde entier.

Google a ainsi présenté le mois dernier une nouvelle puce qui représente, selon le groupe, une avancée majeure susceptible de rapprocher l'informatique quantique pratique de la réalité. Les États-Unis et la Chine, en particulier, investissent massivement dans la recherche quantique, et Washington a imposé des restrictions sur l'exportation de cette technologie sensible.

Les investissements privés et publics dans ce domaine ont atteint environ 20 milliards de dollars dans le monde au cours des cinq dernières années, avait déclaré en octobre à l'AFP Olivier Ezratty, expert indépendant en technologies quantiques.

Développée au Laboratoire de science et technologie de la défense, un site «ultra-secret» selon le communiqué du gouvernement britannique, la nouvelle horloge quantique permettra notamment d'améliorer la précision des systèmes de navigation ou de missiles guidés ou de sécuriser les technologies de communication cryptée.

Londres espère que des recherches plus poussées permettront sa fabrication de masse et sa miniaturisation, «ouvrant ainsi la voie à un large éventail d'applications, telles que l'utilisation à bord de véhicules et avions militaires».