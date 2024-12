1/2 Aaron Siri, conseiller de Robert F. Kennedy Jr., demande l'abolition du vaccin contre la polio aux États-Unis.

Dans une lettre ouverte publiée il y a quelques jours dans le «New York Times», 77 lauréats du prix Nobel ont mis en garde le futur président américain Donald Trump contre la nomination de Robert F. Kennedy Jr. au poste de ministre de la Santé. Et pour cause: plusieurs médias américains ont rapporté de manière concordante qu'Aaron Siri, un conseiller de Kennedy, voulait supprimer le vaccin contre la polio, une maladie virale très contagieuse qui touche le plus souvent les enfants et qui peut entraîner une paralysie permanente sans vaccination.

Aaron Siri affirme qu'il n'y avait pas de groupe de contrôle lors des essais cliniques du vaccin. En outre, l'innocuité n'aurait été testée que jusqu'à trois jours après la vaccination, ce qui ne suffirait pas pour satisfaire aux exigences de l'autorisation.

Le conseiller ne demande pas seulement la fin de l'autorisation du vaccin contre la polio, mais annonce une future «guerre contre tous les types de vaccins». On ne sait pas exactement lesquels sont concernés, mais ce qui est sûr, c'est qu'Aaron Siri a déjà attaqué en justice des mandats de vaccination à l'époque de la pandémie de Covid-19. Dans certains cas, il a même gagné.

Des rapports qui suscitent l'horreur

Si le Sénat confirme Kennedy comme directeur de la santé, Aaron Siri devrait être assuré d'un poste influent au sein de son administration. L'organisation à but non lucratif «The Informed Consent Action Network», au nom de laquelle le conseiller a déposé des pétitions, est l'un des plus grands groupes anti-vaccins des Etats-Unis et appartient à un ami proche de Kennedy.

« Je pense que les électeurs de Trump seront surpris lorsqu'ils apprendront qu'ils ont voté pour que la polio redevienne une grande maladie Hillary Clinton, ancienne candidate à la présidence des Etats-Unis »

Ces revendications suscitent un tollé aux États-Unis. L'ancienne candidate à la présidence Hillary Clinton s'est exprimée sur l'interdiction demandée: «Je pense que les électeurs de Trump seront surpris lorsqu'ils apprendront qu'ils ont voté pour que la polio redevienne une grande maladie», a écrit la démocrate sur X.

Mitch McConnell, 82 ans, qui a souffert de la maladie dans sa jeunesse, a également publié une déclaration. «Les efforts visant à saper la confiance du public dans les remèdes éprouvés ne sont pas seulement mal informés, ils sont dangereux.»

Trump sceptique vis-à-vis de la vaccination

Le futur président américain a confié dans une récente interview au «Time» qu'il envisageait de modifier les programmes de vaccination des enfants aux Etats-Unis et a annoncé qu'il aurait une discussion à ce sujet avec Robert F. Kennedy Jr. «Le taux d'autisme est à un niveau que personne n'aurait jamais cru possible. Si vous regardez ce qui se passe, il y a bien quelque chose qui le provoque», a-t-il déclaré.

Il n'a pas explicitement dit qu'il croyait à l'affirmation réfutée selon laquelle les vaccins causent l'autisme, mais a toutefois promis que son gouvernement allait procéder à des «tests» à l'issue desquels «nous saurons avec certitude ce qui est bon et ce qui ne l'est pas.»

Les cas ont diminué de 99% depuis le vaccin

L'ancien président américain Franklin D. Roosevelt (1882-1945) a souffert de la polio, qui l'a finalement cloué dans un fauteuil roulant. Il a créé la «Warm Springs Foundation», qui existe encore aujourd'hui et aide les personnes qui en sont atteintes. En outre, selon l'Institut Robert Koch, les cas de polio ont diminué de 99% depuis l'introduction du vaccin en 1988.

Cela ne semble impressionner ni Robert F. Kennedy Jr., ni son fidèle conseiller. Kennedy lui-même est bien plus intéressé par l'élucidation de la mort de son oncle, John F. Kennedy. En 1963, le 35e président des Etats-Unis, avait été assassiné dans une voiture au Texas. Son neveu en est certain: la CIA est derrière tout cela.