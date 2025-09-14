Une attaque de drones ukrainiens frappe une immense raffinerie de pétrole dans le nord de la Russie
Les forces ukrainiennes l'avaient annoncé: elles visent de plus en plus les infrastructures énergétiques russes. Dans la nuit de samedi à dimanche, un important incendie s’est déclaré dans l'une des plus grandes raffineries du nord-ouest de la Russie, après qu’une attaque de drones ukrainiens a touché le site.
Selon les autorités locales, trois drones ont été abattus, mais leurs débris sont retombés sur le complexe pétrolier. L'attaque a eu lieu dans la région de Léningrad, près de Saint-Pétersbourg, à environ 800 kilomètres de la frontière ukrainienne. C’est la raffinerie de Kirishi, exploitée par le groupe proche du Kremlin Surgutneftegaz, qui a été visée. Avec une capacité annuelle de 20 millions de tonnes, il s’agit de l'un des plus grands sites de raffinage du pays.
Ce n’est pas un cas isolé. Vendredi déjà, une raffinerie de la région de Bachkirie, près de la frontière avec le Kazakhstan, a été touchée par un drone ukrainien qui avait parcouru plus de 1300 kilomètres avant de frapper le site de Novo-Oufa.
Un drone aurait violé l'espace aérien roumain
La Roumanie a affirmé samedi que son espace aérien avait été violé par un drone au cours d'une attaque russe contre des infrastructures en Ukraine voisine.
La défense roumaine a dépêché samedi soir deux avions de combat F-16 pour surveiller la situation et ont «détecté un drone dans l'espace aérien national», qu'ils ont suivi jusqu'à ce qu'il «disparaisse du radar» près du village de Chilia Veche, a expliqué dans un communiqué le ministère de la Défense.
Marco Rubio qualifie l'intrusion de drones russes en Pologne d'«inacceptable»
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a estimé samedi que l'intrusion sans précédent de drones russes sur le territoire polonais était "inacceptable", ainsi que «regrettable et dangereuse».
«La question est de savoir si les drones avaient pour objectif spécifique de pénétrer en Pologne. Si c'est le cas (...) alors il s'agit évidemment d'une escalade majeure», a ajouté le chef de la diplomatie américaine, soulignant qu'il faudrait encore «quelques jours» pour en savoir plus.
L'Ukraine veut plus de 100 milliards d'euros pour sa défense
L'Ukraine a besoin de plus de 100 milliards d'euros pour financer sa défense en 2026, en pleine invasion russe, a déclaré samedi le ministre de la Défense, Denys Chmygal. «Si la guerre continue, nous aurons besoin d'un minimum de 120 milliards de dollars pour l'année prochaine», a-t-il déclaré, alors que les efforts de paix, pilotés par Washington, sont dans l'impasse.
Même en cas d'un arrêt de combats, «nous aurons besoin d'une somme un peu moins importante» pour «pour maintenir notre armée en bonne forme» en cas de nouvelle attaque russe, a-t-il ajouté lors de la conférence annuelle Yalta European Strategy à Kiev.
Le ministre n'a pas précisé quelle partie de cette somme l'Ukraine allait pouvoir financer avec ses propres moyens alors que le pays, confrontée depuis février 2022 à une invasion russe dévastatrice, est extrêmement dépendant du soutien militaire et économique extérieur. «L'Ukraine consacre 31% de son PIB à la défense, c'est la part la plus élevée au monde», a de son côté indiqué la député Roksolana Pidlasa, cheffe de la commission budgétaire du Parlement.
Selon elle, «un jour de guerre coûte 172 millions de dollars» à l'Ukraine actuellement contre 140 millions de dollars il y a un an. La Russie a dépensé 150 milliards de dollars pour la guerre l'an dernier, un montant que Kiev «ne peut pas égaler», a encore soutenu la députée. «Si nous dépensons moins d'argent que la Russie, alors nous commencerons à payer avec nos territoires et, plus important, avec nos vies», a de son côté renchéri Denys Chmygal.
La Pologne et l'Otan sortent leurs avions de combat
La Pologne et l'Otan ont déployé samedi des hélicoptères et avions de combat en raison de frappes de drones russes en Ukraine non loin de la frontière polonaise, ont indiqué les autorités du pays.
«En raison de la menace de frappes de véhicules aériens sans pilote (drones, ndlr) dans les régions d'Ukraine limitrophes de la République de Pologne (...), des avions polonais et alliés opèrent dans notre espace aérien, et les systèmes terrestres de défense aérienne et de reconnaissance radar ont atteint leur plus haut niveau d'alerte», a indiqué le Commandement opérationnel des Forces armées polonaises sur X.
Le vice-ministre de la Défense, Cezary Tomczyk, a précisé que des hélicoptères étaient également engagés. La Pologne et les pays de l'Alliance atlantique ayant une présence militaire sur son sol sont en état d'alerte depuis l'intrusion dans la nuit du 9 au 10 septembre d'une vingtaine de drones russes.
L'Ukraine frappe un des plus grands complexes de raffinage de pétrole de Russie
Un drone ukrainien s'est écrasé samedi sur l'un des plus grands complexes de raffinage de pétrole de Russie, y provoquant un incendie, a annoncé un responsable russe. Ce site, qui appartient à la compagnie pétrolière russe Bachneft, se trouve dans la banlieue d'Oufa, une ville située dans le centre du territoire russe, à environ 1'400 kilomètres de la ligne de front en Ukraine.
Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux semblent montrer un drone qui vole vers ce complexe avant d'exploser en une boule de feu, projetant un nuage de fumée dans le ciel. «Aujourd'hui, une installation de Bachneft a été la cible d'une attaque terroriste menée par des drones», a affirmé le chef de la région russe du Bachkortostan, Radiï Khabirov, sur Telegram. Un de ces engins s'est écrasé sur l'usine, tandis qu'un autre a été abattu, a-t-il poursuivi.
«Il n'y a eu ni morts ni blessés. Le site de production a subi des dégâts mineurs et un incendie s'est déclaré, qui est actuellement en train d'être éteint», a encore dit Radiï Khabirov. Une source au sein du renseignement militaire ukrainien (GUR) a revendiqué auprès de l'AFP la responsabilité de cette attaque.
Critique envers l'Europe, Trump se dit prêt à prendre des sanctions «significatives» contre la Russie
Le président américain Donald Trump a affirmé samedi qu'il était prêt à prendre de nouvelles sanctions contre la Russie, mais à la condition que les pays de l'Otan arrêtent d'acheter du pétrole russe.
«Je suis prêt à prendre des sanctions significatives contre la Russie, à partir du moment où tous les pays de l'Otan l'auront également décidé et quand tous les pays de l'Otan auront ARRETE D'ACHETER DU PETROLE A LA RUSSIE», a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social. Et d'ajouter: «Si l'OTAN fait ce que je dis, la GUERRE prendra fin rapidement et toutes ces vies seront sauvées!»
La Russie revendique la prise d'un village dans le centre-est de l'Ukraine
L'armée russe a revendiqué samedi la prise d'une nouvelle localité dans la région de Dnipropetrovsk, dans le centre-est de l'Ukraine, que les forces de Moscou disent avoir atteinte début juillet. Il s'agit du village de Novomykolaïvka, situé près de la frontière avec la région voisine de Donetsk (est), qui reste l'épicentre des combats sur le front.
L'AFP n'est pas en mesure de confirmer cette revendication. Les analystes militaires du projet DeepState, proche de l'armée ukrainienne, affirment que cette localité est toujours sous contrôle de Kiev.
Mieux équipées et surtout plus nombreuses, les forces russes continuent de mener des actions offensives sur le front en Ukraine depuis des mois. L'armée russe contrôle actuellement environ 20% du territoire ukrainien.
Les négociations de paix avec l'Ukraine sont en «pause»
Le Kremlin a confirmé vendredi que les discussions avec l’Ukraine étaient «en pause», faute de progrès notables. Donald Trump a prévenu que sa patience envers Vladimir Poutine «s’épuisait rapidement», tout en exhortant aussi Volodymyr Zelensky à faire davantage pour relancer le dialogue.
Cette impasse intervient alors que Moscou et Minsk ont lancé leurs grandes manoeuvres militaires «Zapad-2025», près des frontières de la Pologne et de la Lituanie. Varsovie, déjà secouée par l’intrusion de drones présumés russes cette semaine, a mobilisé ses forces et fermé sa frontière avec le Bélarus. L’Otan se veut rassurante et dit ne voir «aucune menace militaire immédiate».
Sur le terrain, l’armée russe poursuit ses avancées et ses frappes aériennes. Moscou a revendiqué la prise d’un village dans la région de Dnipropetrovsk et accusé Kiev d’avoir attaqué la centrale nucléaire de Smolensk avec un drone, sans dégâts majeurs.
La Pologne et ses alliés appellent Moscou à cesser les provocations
La Pologne et une quarantaine de ses alliés, dont les États-Unis, le Japon, le Canada, l’Ukraine et les 26 autres membres de l’Union européenne, ont dénoncé vendredi à l’ONU l’«escalade» que représente l’intrusion de drones présumés russes sur le territoire polonais. Varsovie a demandé une réunion d’urgence du Conseil de sécurité.
«Ces actes irréfléchis de la Russie ne sont pas seulement une violation du droit international mais aussi une escalade déstabilisatrice qui rapproche la région d’un conflit», a déclaré le vice-ministre polonais des Affaires étrangères Marcin Bosacki. Les pays signataires appellent Moscou à mettre fin à sa guerre contre l’Ukraine et à cesser toute nouvelle provocation.
L’intrusion d’une vingtaine de drones dans la nuit de mardi à mercredi a provoqué une vive émotion en Pologne. Varsovie a mobilisé ses avions, ainsi que ceux de ses alliés de l’Otan, pour en abattre certains. Moscou dément avoir visé la Pologne et accuse Varsovie de dramatiser.
