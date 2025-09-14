Une attaque de drones ukrainiens frappe une immense raffinerie de pétrole dans le nord de la Russie

Les forces ukrainiennes l'avaient annoncé: elles visent de plus en plus les infrastructures énergétiques russes. Dans la nuit de samedi à dimanche, un important incendie s’est déclaré dans l'une des plus grandes raffineries du nord-ouest de la Russie, après qu’une attaque de drones ukrainiens a touché le site.

0:38 Attaque contre la Russie: Une frappe de précision démolit une installation pétrolière stratégique

Selon les autorités locales, trois drones ont été abattus, mais leurs débris sont retombés sur le complexe pétrolier. L'attaque a eu lieu dans la région de Léningrad, près de Saint-Pétersbourg, à environ 800 kilomètres de la frontière ukrainienne. C’est la raffinerie de Kirishi, exploitée par le groupe proche du Kremlin Surgutneftegaz, qui a été visée. Avec une capacité annuelle de 20 millions de tonnes, il s’agit de l'un des plus grands sites de raffinage du pays.

Ce n’est pas un cas isolé. Vendredi déjà, une raffinerie de la région de Bachkirie, près de la frontière avec le Kazakhstan, a été touchée par un drone ukrainien qui avait parcouru plus de 1300 kilomètres avant de frapper le site de Novo-Oufa.