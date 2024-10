Ces élections sont un coup dur pour Shigeru Ishiba, Premier ministre du Japon et leader du Parti libéral-démocrate. Photo: AFP

Selon la chaîne de télévision nationale NHK et dans l'attente des résultats officiels, le Parti libéral-démocrate (PLD) n'a pas atteint la majorité absolue de 233 sièges à lui tout seul. Ce parti gouverne le Japon presque sans interruption depuis sept décennies.

Pire encore, les projections suggèrent que la coalition au pouvoir composée du PLD et du petit parti Komeito n'a pas non plus réussi à s'assurer le contrôle de la moitié des 465 sièges de la chambre basse. Le PLD a remporté 191 sièges et Komeito 24, selon les décomptes de la NHK lundi matin.

La douche froide

Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba se retrouve en grande difficulté politique lundi après cette défaite historique de la coalition au pouvoir. C'est la première fois depuis 2009 que la formation perd la majorité absolue au Parlement.

Cette sanction par les urnes est attribuée en grande partie à un scandale de «caisses noires» qui a secoué le PLD. «Le plus grand facteur (de la défaite), c'est la suspicion, la défiance et la colère qui ne se sont pas estompées sur le problème des financements et de la politique», a déclaré lundi à la presse le Premier ministre.

Il a aussi promis d'engager «des réformes fondamentales concernant les financements et la politique».

Pas de démission

Toutefois, il a affirmé lundi qu'il entendait rester en poste en dépit de la cuisante défaite électorale, indiquant ne pas vouloir créer de «vide politique». «Je veux remplir mon devoir, qui est de protéger la vie des gens, de protéger le Japon», a-t-il justifié. A contrario, Shinjiro Koizumi, responsable des élections au sein du PLD, a démissionné lundi de ses fonctions.

Shigeru Ishiba a indiqué qu'il n'envisageait pas pour le moment d'élargir sa coalition malgré la perte de sa majorité après les législatives de dimanche, ouvrant la voie à la formation d'un gouvernement minoritaire: «Je pense qu'il nous faut commencer par avoir des discussions approfondies qui nous permettront d'accepter humblement la participation d'élus en dehors de la coalition via des discussions texte par texte.»