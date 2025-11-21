Un autoportrait de Frida Kahlo a été adjugé 54,66 millions de dollars chez Sotheby’s, devenant l’œuvre la plus chère jamais vendue d’une femme artiste. Peint en 1940, «Le rêve» détrône le record détenu depuis 2014 par Georgia O’Keeffe.

L'autoportrait «El sueño» de Frida Kahlo devient le tableau le plus cher peint par une artiste femme. Photo: AP

AFP Agence France-Presse

Un autoportrait de l'artiste mexicaine Frida Kahlo a été vendu 54,66 millions de dollars jeudi aux enchères par Sotheby's à New York, devenant le tableau le plus cher réalisé par une femme. Cette oeuvre de 1940 intitulée «Le rêve (La chambre)», bat le précédent record en la matière, établi par un tableau de l'Américaine Georgia O'Keeffe qui avait atteint la somme de 44,4 millions de dollars en 2014.

Le nom de l'acheteur n'a pas été dévoilé. L'oeuvre représente l'artiste dormant dans un lit qui semble flotter dans le ciel, surplombé d'un immense squelette dont les jambes sont entourées de bâtons de dynamite.

Cette peinture de Frida Kahlo est une image «très personnelle», dans laquelle «elle fusionne des motifs folkloriques de la culture mexicaine avec le surréalisme européen», a expliqué à l'AFP Anna Di Stasi, chargée de l'art de l'Amérique latine chez Sotheby's.

Un squelette au-dessus du lit

L'artiste mexicaine, décédée en 1954 à l'âge de 47 ans, «n'était pas tout à fait d'accord» avec le fait de voir son oeuvre associée au mouvement surréaliste, a ajouté l'experte. Mais «au vu de cette iconographie magnifique, il semble tout à fait pertinent de l'inclure» dans ce courant.

Le grand squelette représenté au-dessus du lit n'existe pas que dans le tableau : Frida Kahlo avait effectivement un objet de cette nature en papier mâché au-dessus de son lit, selon Sotheby's.

La douleur et la mort ont toujours été des éléments centraux de son oeuvre: toute sa vie Frida Kahlo a dû lutter avec une santé chancelante, marquée par une maladie infantile, la poliomyélite, et un grave accident de bus en 1925.

Figures du 20e siècle

Le tableau a été présenté par la célèbre maison de vente dans son nouveau navire-amiral à New York, le Breuer Building, bâtiment moderniste de Manhattan de nouveau ouvert au public après avoir longtemps été une partie du Whitney Museum. Les femmes dont les oeuvres se sont vendues le plus cher jusqu'alors sont surtout de grandes figures du 20e siècle.

Outre le précédent record détenu par Georgia O'Keeffe («Jimson Weed / White Flower No.1», 1932), vient ensuite une gigantesque «Araignée» de la sculptrice et plasticienne française Louise Bourgeois, vendue pour 32,5 millions de dollars en 2023. L'autoportrait de Frida Kahlo «Diego y yo» («Diego et moi», 1949) s'est envolé à 34,9 millions de dollars en 2021 (30,7 millions d'euros) et «Le Portrait de Marjorie Ferry» (1932) de la peintre polonaise Tamara de Lempicka a atteint 21,2 millions de dollars en 2020.

La peinture «Blueberry» (1960) de Joan Mitchell, figure du mouvement de l'expressionnisme abstrait américain, s'est vendu pour 16,6 millions de dollars en 2018.

Les hommes surreprésentés

Les artistes plus anciennes ou classiques sont rares à dépasser la barre des 10 millions: «Après le déjeuner», de l'impressionniste Berthe Morisot, a été vendu 10,9 millions de dollars en 2013, la sculpture «La Valse» de Camille Claudel a été adjugée 5,2 millions d'euros la même année et un tableau de la peintre baroque Artemisia Gentileschi représentant Lucrèce a été acheté pour près de 4,8 millions d'euros en 2019.

Tous types d'oeuvres d'art confondues, jusqu'à présent 162 avaient été adjugées à plus de 50 millions de dollars et zéro étaient l'oeuvre de femmes, selon une base de données de l'AFP. Sur 468 ayant dépassé les 30 millions de dollars, quatre étaient l'oeuvre de femmes, soit moins de 1%.

Le tableau le plus cher du monde est le «Salvator Mundi» attribué à Léonard de Vinci, vendu 450 millions de dollars à New York en 2017.