Donald Trump promet une action rapide dès les premières heures de son investiture en signant plus de 100 décrets. L'équipe du président élu a présenté dimanche une liste d'action ciblant notamment l'immigration, la diversité et l'énergie. Tour d'horizon.

Lundi 20 janvier, Donald Trump deviendra le 47e président des Etats-Unis. Photo: Bloomberg via Getty Images

Solène Monney Journaliste Blick

Alors qu'il n'est même pas encore officiellement président des Etats-Unis, Donald Trump promet déjà de marquer les esprits: «A partir de demain, j’agirai avec une rapidité et une force historiques et je réglerai toutes les crises auxquelles notre pays est confronté», a-t-il déclaré dimanche 19 janvier à Washington devant une foule en liesse.

À peine assis à la Maison blanche, Trump et ses conseillers prévoient de signer plus de 100 décrets, ciblant des domaines clés comme l’immigration, l’énergie et la diversité, rapporte CNN. Son équipe a déjà présenté une liste d’actions qui pourraient être engagées dès les premières heures suivant l’investiture du 47e président des Etats-Unis. Le milliardaire ambitionne de démanteler plusieurs politiques instaurées sous l’administration Biden.

Mais minute! Si les décrets présidentiels peuvent aider Donald Trump à modifier les politiques mises en place par son prédécesseur démocrate, ils comportent également des limites à ce qu'un président peut accomplir unilatéralement. De nombreux décrets risquent d'être contestés devant les tribunaux et invalidés, souligne le «Washington Post».

L'immigration son fer de lance

«Dès que j'aurai prêté serment, je lancerai le plus grand programme d'expulsions de l'histoire américaine», a assuré le Républicain pendant sa campagne. Stephen Miller, nouveau chef adjoint du cabinet de Trump, a confirmé qu'une série de mesures d'envergure sur l'immigration seront rapidement prises.

Le futur président prévoit notamment de déclarer l'état d'urgence à la frontière mexicaine dans le but de débloquer des fonds supplémentaires pour lutter contre l'immigration illégale. Trump envisage également de classer plusieurs cartels de la drogue parmi les organisations terroristes étrangères.

Il devrait aussi demander à son administration de rétablir le «Protocole de protection des migrants», plus connu sous le nom de politique «Rester au Mexique», en vigueur lors de son premier mandat et suspendu par Biden. Cette mesure controversée contraignait les demandeurs d'asile à attendre au Mexique pendant que leur dossier était étudié par les autorités américaines. Les migrants étaient forcés de vivre dans des conditions extrêmement précaires, exposés aux violences.

Le président élu souhaiterait aussi, dès le premier jour, mettre fin au droit du sol, qu'il juge «ridicule». Mais son pouvoir sur cette action est limité. Le droit du sol est garanti par la Constitution et tout programme d'expulsions pourrait buter sur des recours en justice.

Les fonctionnaires à la loupe

L'administration fédérale sera également au cœur des préoccupations lors de l'entrée en fonction du futur président. Toujours selon le chef adjoint du cabinet de Trump, un décret devrait réduire, voire éliminer la protection de l'emploi pour les fonctionnaires fédéraux. Trump avait déjà signé un premier décret allant en ce sens lors de son premier mandat, mais il avait ensuite été annulé par Joe Biden.

Les politiques sur la diversité et l'inclusion sont également dans le viseur du futur président républicain. Celui-ci devrait dès les premières heures signer plusieurs décrets annulant certaines des politiques mises en place par Joe Biden. Donald Trump a récemment promis d'«exclure les transgenres» de l'armée et des écoles. Il en a remis une couche ce dimanche en répétant vouloir mettre fin aux «idéologies 'woke' de la gauche radicale».

Les Américains devraient y voir plus clair sur le rôle joué par Elon Musk et son Département de l'efficacité gouvernementale. Des mesures seront prises pour définir le rôle du magnat de la tech et de son ministère qu'il dirigera avec l'entrepreneur Vivek Ramaswamy.

Tous les émeutiers graciés?

Quelques heures après son investiture, Donald Trump, connu pour son climatoscepticisme, prévoit de s’attaquer frontalement à la politique climatique de Joe Biden. Parmi ses premières mesures, il devrait lever de nombreuses restrictions sur les forages pétroliers et gaziers, tenant ainsi sa promesse de «fore, chéri fore».

Dimanche, Trump s’est également exprimé sur les assaillants du Capitole du 6 janvier 2021, affirmant: «Demain, tout le monde dans cette immense salle sera très satisfait de ma décision.» Si le président élu et ses alliés considèrent que beaucoup ont été injustement poursuivis, des désaccords subsistent sur les bénéficiaires éventuels d’une grâce présidentielle, en particulier concernant les émeutiers reconnus coupables de violences, notamment envers les forces de l’ordre.

Selon le «Washington Post», d’autres mesures encore non-dévoilées pourraient s’ajouter à la vague de décrets attendue lors de son investiture. Celles-ci incluraient des initiatives pour réduire le coût de la vie et la suspension de nouveaux projets éoliens. Trump a par ailleurs réaffirmé son opposition aux véhicules électriques, malgré son partenariat avec Elon Musk, directeur de Tesla.

Donald Trump semble vouloir montrer sa force de frappe dès les premières minutes de son accession au pouvoir. Même si ses promesses restent parfois vagues, elles n'en sont pas moins spectaculaires.