Sur les eaux du fleuve Niger
Un accident de bateau fait au moins 26 morts au Nigeria

Au moins 26 personnes ont perdu la vie dans un accident de bateau sur le fleuve Niger, dans l’Etat de Kogi, au centre-sud du Nigeria, selon les autorités locales. Le drame a été confirmé mercredi par le commissaire à l’information de lEtat via un communiqué sur X.
Publié: il y a 4 minutes
Un accident de bateau a fait au moins 26 morts sur le fleuve Niger, selon les autorités de l’Etat de Kogi.
Photo: Capture d'écran X
AFP Agence France-Presse

Au moins 26 personnes sont mortes dans un accident de bateau survenu sur le fleuve Niger dans le centre-sud du Nigeria, ont déclaré mercredi les autorités de l'Etat de Kogi.

«Selon les informations disponibles, ce tragique accident aurait coûté la vie à au moins 26 passagers. Il s'agit d'une perte déchirante, et nos pensées et nos prières accompagnent les familles des défunts», a déclaré dans un communiqué sur son compte X Kingsley Femi Fanwo, le commissaire à l'information de l'Etat de Kogi.

