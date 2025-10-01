Un accident de bateau fait au moins 26 morts au Nigeria

Un accident de bateau a fait au moins 26 morts sur le fleuve Niger, selon les autorités de l’Etat de Kogi.
Au moins 26 personnes sont mortes dans un accident de bateau survenu sur le fleuve Niger dans le centre-sud du Nigeria, ont déclaré mercredi les autorités de l'Etat de Kogi.
«Selon les informations disponibles, ce tragique accident aurait coûté la vie à au moins 26 passagers. Il s'agit d'une perte déchirante, et nos pensées et nos prières accompagnent les familles des défunts», a déclaré dans un communiqué sur son compte X Kingsley Femi Fanwo, le commissaire à l'information de l'Etat de Kogi.
