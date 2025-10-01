Au moins 26 personnes ont perdu la vie dans un accident de bateau sur le fleuve Niger, dans l’Etat de Kogi, au centre-sud du Nigeria, selon les autorités locales. Le drame a été confirmé mercredi par le commissaire à l’information de lEtat via un communiqué sur X.

Un accident de bateau fait au moins 26 morts au Nigeria

Un accident de bateau a fait au moins 26 morts sur le fleuve Niger, selon les autorités de l’Etat de Kogi. Photo: Capture d'écran X

AFP Agence France-Presse

Au moins 26 personnes sont mortes dans un accident de bateau survenu sur le fleuve Niger dans le centre-sud du Nigeria, ont déclaré mercredi les autorités de l'Etat de Kogi.

«Selon les informations disponibles, ce tragique accident aurait coûté la vie à au moins 26 passagers. Il s'agit d'une perte déchirante, et nos pensées et nos prières accompagnent les familles des défunts», a déclaré dans un communiqué sur son compte X Kingsley Femi Fanwo, le commissaire à l'information de l'Etat de Kogi.