Rubio a appelé Lavrov depuis Paris pour lui dire que la paix est «possible» en Ukraine

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a appelé jeudi son homologue russe Sergueï Lavrov pour lui faire part des discussions à Paris sur le conflit en Ukraine, a indiqué le département d'Etat.

Le secrétaire d'Etat «a transmis à son homologue russe le même message que l'équipe américaine a communiqué à la délégation ukrainienne et à nos alliés européens à Paris: le président Trump et les Etats-Unis veulent que cette guerre prenne fin et ont maintenant présenté à toutes les parties les grandes lignes d'une paix durable», selon un communiqué.

«L'accueil encourageant réservé à Paris au cadre américain montre que la paix est possible si toutes les parties s'engagent à parvenir à un accord», a-t-on ajouté de même source. «Nous sommes arrivés à Paris avec un but en tête: définir des solutions concrètes pour terminer la guerre entre la Russie et l'Ukraine», et faire cesser «le bain de sang inutile», avait auparavant commenté jeudi sur X le secrétaire d'Etat américain, qui a participé à ces échanges aux côtés de l'émissaire Steve Witkoff et le général Keith Kellogg.