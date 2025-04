La Russie affirme avoir pris un village dans le centre de l'Ukraine

La Russie a revendiqué ce dimanche la capture d'un village situé à sept kilomètres de la frontière administrative de la région de Dnipropetrovsk, dans le centre de l'Ukraine, une région dans laquelle les forces de Moscou n'ont encore jamais pénétré.

Des unités de l'armée russe «ont libéré le village de Zaporijjia», a indiqué le ministère russe de la Défense dans son rapport quotidien. Cette localité est située dans la région orientale de Donetsk, mais proche de celle de Dnipropetrovsk, qui la borde sur son flanc ouest.

La Russie a revendiqué en 2022 l'annexion de quatre régions de l'est et du sud de l'Ukraine: celles de Donestsk, Lougansk, Zaporijjia et Kherson, en plus de la Crimée annexée en 2014. Elle n'a pas formulé, à ce stade, de revendications territoriales concernant la région de Dnipropetrovsk.

Source: AFP