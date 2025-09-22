Trump dit que l'OTAN devrait abattre les avions russes qui survolent son espace

Donald Trump a jugé mardi que les pays de l'Otan devraient abattre les appareils russes violant leur espace aérien, après trois incursions de drones ou avions de combat russes sur le territoire de l'Alliance en moins de deux semaines.

«Oui, je le pense», a dit le président américain en réponse à cette question, qui lui a été posée en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York: «Pensez-vous que que les pays de l'OTAN devraient abattre les avions russes s'ils entrent dans leurs espaces aériens?»

Il s'exprimait à l'occasion d'une réunion avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, «un homme courageux qui se bat comme un beau diable», selon lui. «Nous avons beaucoup de respect pour la manière dont l'Ukraine se bat», a encore dit le républicain de 79 ans, dont la relation avec le chef d'Etat ukrainien qui n'a pas toujours eu une tonalité aussi positive, loin de là.