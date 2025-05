La Russie et l'Ukraine ont discuté d'un cessez-le-feu, d'une rencontre Zelensky-Poutine et d'un échange de prisonniers

Les négociateurs russe et ukrainien ont annoncé vendredi, après leurs pourparlers à Instanbul, avoir évoqué la possibilité d'instaurer un cessez-le-feu, d'organiser une rencontre entre les présidents Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky et prévoir un échange de prisonniers de 1000 personnes de chaque camp.

«Dans les prochains jours, un échange massif de prisonniers, à raison de 1000 contre 1000, aura lieu», a annoncé le négociateur russe Vladimir Medinski. Une information confirmée par le chef de la délégation ukrainienne, Roustem Oumerov.