Enlisée sur le front du Donetsk, l’armée russe tente une nouvelle approche: des soldats à cheval s’entraînent à charger sous les drones et les tirs. Une tactique «low-tech» pour relancer une offensive quasi figée depuis mi-septembre.

Une unité de l'armée russe entraine des chevaux pour franchir champs et lignes de front. Photo: Telegram/GonzoWar

L’avancée russe en Ukraine s’est fortement ralentie ces dernières semaines, poussant Moscou à expérimenter des tactiques insolites. Dans la région de Donetsk, le commandant de l’unité «Tempête» a mis en place des entraînements de cavalerie, rapporte le «Telegraph» mercredi 1er août. Des soldats montent à cheval et s’exercent à franchir champs et lignes de front, accompagnés de drones.

Les chevaux sont ainsi habitués aux bruits d’explosions et aux tirs, afin de ne pas paniquer en combat. Le plus de cette approche? «Les chevaux voient bien la nuit, n'ont pas besoin de routes pour accélérer lors de l'approche finale et leur instinct peut, semble-t-il, les aider à éviter les mines», écrit le blogueur Semyon Pegov sur son compte Telegram.

Déjà un échec avec les motos

Cette initiative illustre le recours croissant de l’armée russe à des solutions «low-tech» face à la menace constante des drones ukrainiens et des tirs d’artillerie. Moscou avait déjà testé des escadrons de motos, mais la plupart des soldats engagés dans ces assauts rapides ont été tués avant d’atteindre leur cible.

Sur le terrain, la progression reste minime, après une progression éclaire: entre le 20 et le 30 septembre, la Russie n’a gagné qu’une trentaine de kilomètres carrés. Au total, en septembre, elle en a conquis 447, principalement dans le Donetsk, où elle contrôle désormais 80% du territoire, contre 64% un an plus tôt.

Les lignes y sont toutefois presque figées depuis la mi-septembre, malgré la pression sur des villes clés comme Pokrovsk et Dobropillia. L'armée ukrainienne a reconnu que la situation était «difficile» la région.