Après la vente d'une centaine de Rafale
La Russie accuse la France d'alimenter la guerre en Ukraine

La Russie fustige la France pour son accord de vente de 100 Rafale à l'Ukraine. Le Kremlin accuse Paris d'exacerber le conflit, déclarant que cette décision ne contribue en aucun cas à la paix dans la région.
Publié: 11:26 heures
|
Dernière mise à jour: 11:29 heures
Dmitri Peskov accuse la France d'alimenter la guerre.
AFP Agence France-Presse

La Russie a accusé mardi la France d'«alimenter» la guerre en Ukraine en signant un accord sur le futur achat par Kiev de 100 avions de combat français Rafale.

«Paris ne contribue en aucun cas à la paix, mais alimente au contraire les sentiments militaristes et proguerre», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en réponse à une question de l'AFP, lors de son briefing quotidien.

Moscou critique l'appui occidental

Lundi, les présidents ukrainien, Volodymyr Zelensky, et français, Emmanuel Macron, ont signé à Paris une «déclaration d'intention», qualifiée d'«historique» par Zelensky, portant sur l'achat futur par Kiev de 100 Rafale avec leurs armements associés.

Depuis le début du conflit, déclenché par la Russie en février 2022, Moscou critique à l'envi les pays de l'Otan pour leurs livraisons d'armes à l'Ukraine, en affirmant dans le même temps que celles-ci sont inefficaces sur le champ de bataille. «Peu importe quels avions sont vendus au régime de Kiev, cela ne changera rien à la situation sur le front et cela ne modifiera pas la dynamique du conflit», a ajouté Peskov mardi, après avoir critiqué la vente des Rafale à l'Ukraine.

