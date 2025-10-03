Un photojournaliste français tué dans une attaque de drone
Le photojournaliste français Antoni Lallican, 37 ans, a été tué vendredi dans le Donbass, dans l'est de Ukraine, dans une attaque de drone, ont annoncé les organisations de journalistes EFJ-IFJ et SNJ.
Un journaliste ukrainien, Heorgiy Ivanchenko, a également été blessé lors de la même attaque, ont indiqué les Fédérations Européenne et Internationale des journalistes et le Syndicat national des journalistes, selon qui l'attaque s'est produite vers 07H20 GMT vendredi matin.
Source: AFP
La Russie a lancé pendant la nuit «la plus grande attaque» sur des sites gaziers ukrainiens
La Russie a lancé pendant la nuit «la plus grande attaque» sur des sites de production de gaz en Ukraine depuis le début de son invasion en 2022, avec 35 missiles et 60 drones, a annoncé vendredi l'opérateur d'Etat Naftogaz.
La Russie pilonne les installations énergétiques – surtout électriques – ukrainiennes depuis 2022 mais c'est l'hiver dernier qu'elle a commencé à spécifiquement cibler les sites de gaz. «L'ennemi a mené la plus grande attaque massive contre l'infrastructure d'extraction de gaz depuis le début de la guerre», a déclaré Naftogaz dans un communiqué.
La Russie a visé des sites du groupe dans les régions de Kharkiv (nord-est) et Poltava (centre), a-t-il précisé, ajoutant que seulement une partie des projectiles les visant avaient pu être abattus.
«Une partie importante de nos installations est endommagée. Certains dégâts sont critiques», a déploré le PDG du groupe Serguiï Koretsky sur Facebook, dénonçant «la terreur délibérée» de Moscou contre des sites civils. Ces attaques «n'ont aucun sens militaire et visent uniquement à perturber la saison de chauffage et à nous priver de la possibilité de chauffer les maisons des Ukrainiens en hiver», a-t-il renchéri.
Source: AFP
Plus de 50'000 civils tués ou blessés en Ukraine vérifiés par l'ONU
Plus de 50'000 civils ont été tués ou blessés depuis le début du conflit en Ukraine, selon l'ONU. Vendredi à Genève, le Haut commissaire aux droits de l'homme Volker Türk a alerté sur «une étape encore plus dangereuse et mortelle» pour la population.
Le chiffre que l'ONU peut authentifier est probablement bien inférieur au total, admet régulièrement le Haut-Commissariat. Parmi les dizaines de milliers de personnes affectées, plus de 3000 sont des enfants, a ajouté le responsable onusien devant le Conseil des droits de l'homme.
Dans certains territoires près de la ligne de front, «presque toutes les habitations ont été détruites ou endommagées», a insisté l'Autrichien.
Il a rappelé que la Russie avait mené l'attaque aérienne la plus importante depuis le début de la guerre il y a quelques semaines, avec plus de 820 munitions, dont la quasi totalité étaient des drones de longue portée. Le mois de juillet a été le plus meurtrier depuis le début de la guerre pour les civils.
Source: ATS
«Je ne le referai plus, promis!», plaisante Poutine
Lors de son intervention au forum de discussion à Sotchi, Vladimir Poutine a plaisanté sur la présence des drones russes dans l'espace aérien danois la semaine dernière.
«Je ne le ferai plus, promis! Pas en France, au Danemark, à Copenhague ou à Lisbonne, partout où ils peuvent aller», a-t-il lancé. Avant de poursuivre: «Mais sérieusement, nous n'avons même pas de drones capables d'atteindre Lisbonne.»
La présence des drones a entraîné la fermeture de plusieurs aéroports au Danemark. Des vols ont également dû être déroutés en Pologne, en Norvège et en Allemagne.
Source: 7SUR7
L'Ukraine rompt ses relations diplomatiques avec le Nicaragua
L'Ukraine a annoncé avoir rompu ses relations diplomatiques avec le Nicaragua. Elle l'accuse d'avoir reconnu la «souveraineté» russe sur cinq régions ukrainiennes occupées par Moscou.
«L'Ukraine a officiellement rompu ses relations diplomatiques avec la République du Nicaragua», a déclaré jeudi le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriï Sybiga, sur le réseau social X.
«Cette décision est prise en réponse à la reconnaissance par le Nicaragua de la soi-disant 'souveraineté' de la Russie sur les territoires ukrainiens temporairement occupés dans les régions de Donetsk, Lougansk, Zaporijia, Kherson et Crimée», a-t-il expliqué.
Le Nicaragua, principal allié de la Russie et de la Chine en Amérique centrale, a signé en septembre des accords commerciaux avec ces cinq régions à la souveraineté contestée.
Ces accords, qui prévoient l'exportation de denrées alimentaires et de produits agricoles dans ces régions, ont été signés à Moscou par Laureano Ortega Murillo, fils des coprésidents nicaraguayens Daniel Ortega et Rosario Murillo, alliés du président russe Vladimir Poutine. Selon la déclaration de M. Sybiga sur X, la décision du Nicaragua constitue "une tentative délibérée de porter atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale" de l'Ukraine.
Poutine accuse Kiev de mener des frappes autour de la centrale de Zaporijjia
Le président russe Vladimir Poutine a accusé jeudi l'armée de Kiev de mener des frappes autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine, sous contrôle russe et privée d'alimentation électrique externe depuis plus d'une semaine, menaçant de s'en prendre en riposte aux infrastructures énergétiques ukrainiennes.
«Ils (les autorités ukrainiennes) ont encore des centrales électriques qui fonctionnent, des centrales nucléaires de leur côté. Qu'est-ce qui nous empêcherait de riposter? Qu'ils y réfléchissent», a-t-il affirmé lors d'un forum de discussions à Sotchi, dans le sud-ouest de la Russie.
Source: AFP
Poutine dénonce une Europe «militarisée» et promet de réagir
Le président russe Vladimir Poutine a dit jeudi que la Russie suivait attentivement «la militarisation croissante de l'Europe», promettant une «réponse aux menaces», au moment où les pays européens multiplient les investissements militaires depuis l'attaque du Kremlin contre l'Ukraine en 2022.
«La réponse aux menaces sera, pour le moins, très convaincante. Je dis bien la réponse. Nous n'avons nous-même jamais initié une confrontation militaire», a déclaré Poutine lors d'un forum de discussions depuis Sotchi, dans le sud-ouest de la Russie. Le dirigeant russe a par ailleurs accusé l'Europe d'empêcher un règlement de la guerre en Ukraine et de mener «une escalade permanente» du conflit.
Lors d'un discours d'introduction, il est aussi revenu sur les origines du conflit, accusant «ceux qui se sont considérés comme vainqueurs» à la fin de la Guerre froide d'avoir voulu imposer "à tous des conceptions unilatérales et subjectives de la sécurité".
«C'est devenu la véritable cause originelle non seulement du conflit ukrainien, mais aussi de nombreux autres conflits graves» du début du XXIe siècle, a-t-il soutenu, en défendant un «monde multipolaire» face à l'Occident.
Compréhensif avec Washington
Alors que le président américain Donald Trump a tenté, à son retour au pouvoir, de se rapprocher de Moscou pour trouver une issue à la guerre en Ukraine, Poutine a eu un ton plus doux à l'égard de Washington.
«Nos pays, c'est connu, on a pas mal de divergences. Nos points de vue sur de nombreux problèmes mondiaux ne convergent pas. Pour de grandes puissances, c'est normal», a-t-il affirmé, estimant par ailleurs que l'administration Trump était guidée par «les intérêts de son pays» et avait une «approche rationnelle».
Source: AFP
Les drones violant l'espace aérien européen «peuvent être détruits», dit Macron
Les drones qui violent l'espace aérien européen «peuvent être détruits. Point final», a déclaré le président français Emmanuel Macron jeudi à Copenhague, après une série d'intrusions de drones en Europe ces dernières semaines.
«Il est très important d'avoir un message clair. Les drones, qui violeraient nos territoires, représentent un risque important. Ils peuvent être détruits, point final», a-t-il martelé lors d'un sommet de chefs d'Etat et de gouvernement.
Source: AFP
La Russie peut violer l'espace aérien «n'importe où en Europe», avertit Zelensky
Les récentes violations de l'espace aérien par la Russie et l'envoi de drones dans le ciel aérien polonais montrent que cela peut arriver «n'importe où en Europe», a mis en garde jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
«Les incidents de drones à travers Europe montrent clairement que la Russie est prête à une escalade dans cette guerre et qu'il n'a jamais été question simplement de l'Ukraine», a-t-il déclaré depuis Copenhague à l'occasion d'un sommet de la Communauté politique européenne (CPE).
Source: AFP
Pressé par Trump, G7 veut cibler les pays acheteurs de pétrole russe
Les ministres des Finances du G7 se sont engagés mercredi à cibler ceux qui continuent d'augmenter leurs achats de pétrole russe malgré la guerre menée par Moscou en Ukraine, dans un contexte de pressions de Donald Trump en faveur de telles mesures.
Les responsables des sept économies mondiales les plus avancées (Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne, Canada, Italie et Japon) se sont accordés à «accentuer la pression sur les exportations pétrolières de la Russie», ont-ils déclaré dans un communiqué commun à la suite d'une réunion en visioconférence.
L'objectif est de porter un grand coup aux revenus dont le pouvoir russe a besoin pour financer la guerre. «Nous ciblerons ceux qui continuent d'accroître leurs achats de pétrole russe depuis l'invasion de l'Ukraine et ceux qui facilitent le contournement» des sanctions contre Moscou, ont promis les sept ministres.
Ces derniers ont aussi insisté sur «l'importance des mesures commerciales, y compris les droits de douane». Donald Trump met la pression depuis des semaines pour que ses alliés cessent d'importer du pétrole russe et qu'ils sanctionnent les pays qui continuent à le faire.