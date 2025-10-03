La Russie a lancé pendant la nuit «la plus grande attaque» sur des sites gaziers ukrainiens

La Russie a lancé pendant la nuit «la plus grande attaque» sur des sites de production de gaz en Ukraine depuis le début de son invasion en 2022, avec 35 missiles et 60 drones, a annoncé vendredi l'opérateur d'Etat Naftogaz.

La Russie pilonne les installations énergétiques – surtout électriques – ukrainiennes depuis 2022 mais c'est l'hiver dernier qu'elle a commencé à spécifiquement cibler les sites de gaz. «L'ennemi a mené la plus grande attaque massive contre l'infrastructure d'extraction de gaz depuis le début de la guerre», a déclaré Naftogaz dans un communiqué.

La Russie a visé des sites du groupe dans les régions de Kharkiv (nord-est) et Poltava (centre), a-t-il précisé, ajoutant que seulement une partie des projectiles les visant avaient pu être abattus.

«Une partie importante de nos installations est endommagée. Certains dégâts sont critiques», a déploré le PDG du groupe Serguiï Koretsky sur Facebook, dénonçant «la terreur délibérée» de Moscou contre des sites civils. Ces attaques «n'ont aucun sens militaire et visent uniquement à perturber la saison de chauffage et à nous priver de la possibilité de chauffer les maisons des Ukrainiens en hiver», a-t-il renchéri.

Source: AFP