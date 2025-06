Les décisions du futur tribunal spécial sur l'Ukraine «nulles et non avenues» pour Moscou

La Russie a fustigé jeudi l'accord signé entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le Conseil de l'Europe afin de créer un tribunal spécial pour l'Ukraine, la porte-parole de la diplomatie affirmant que Moscou considèrerait les décisions de cette future instance comme «nulles et non avenues».

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, à Saint-Pétersbourg le 19 juin 2025. Photo: AFP

Lors d'un point presse, Maria Zakharova a dénoncé la création d'un «tribunal spécial comme ils l'appellent, mais qui est en réalité une parodie de justice».

«Pour nous, le travail et les décisions de cet organe seront nulles et non avenues», a ajouté la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.

Volodymyr Zelensky a signé mercredi un accord avec le Conseil de l'Europe pour instituer un tribunal spécial afin de poursuivre et juger les responsables du «crime d'agression contre l'Ukraine».

«Il va falloir du courage politique et judiciaire, pour s'assurer que tous les criminels de guerre russes soient jugés, y compris Poutine», le président russe, avait déclaré Zelensky.

Source: AFP