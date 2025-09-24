Publié: il y a 19 minutes

Une catastrophe a frapée l'est de Taïwan suite à la rupture d'une digue naturelle. Au moins 14 morts et 30 disparus ont été signalés, tandis que des centaines de personnes se retrouvent piégées par les inondations causées par le typhon Ragasa.

Le typhon Ragasa fait céder une digue à Taïwan, au moins 14 morts

Le pont Mataian Bridge a été emporté par les flots, lors du passage du supertyphon Ragasa à Taïwan. Photo: AP

ATS Agence télégraphique suisse

Au moins 14 personnes sont mortes et 30 sont portées disparues après la rupture d'une digue naturelle formée sur une rivière par un glissement de terrain dans l'est de Taïwan. C'est ce qu'ont annoncé mercredi les autorités locales.

Cette rupture, qui s'est produite mardi alors que le super typhon Ragasa frappait l'île, a libéré les eaux d'un lac qui s'était formé dans la partie supérieure de la rivière Mataian. Un pont a été emporté et une ville voisine a été inondée, piégeant des centaines de personnes.