Des dégâts importants
Une tempête fait cinq morts et plusieurs blessés graves en Turquie

La Turquie déplore cinq morts et des blessés graves après une tempête dévastatrice jeudi. Les vents violents ont causé d'importants dégâts dans tout le pays.
Au moins cinq personnes ont été tuées par la Turquie au cours des 48 dernières heures.
Photo: Anadolu via Getty Images
AFP Agence France-Presse

Une tempête qui s'est abattue sur une partie de la Turquie a fait cinq morts et plusieurs blessés graves au cours des dernières 48 heures, ont rapporté vendredi les médias turcs. Ils font également état d'importants dégâts.

Selon la chaîne privée NTV, un homme de 58 ans de la province de Karaman et une femme de 60 ans vivant près d'Aksaray sont morts après avoir été fauchés par des toitures arrachées. A Bursa, un jeune Syrien de 24 ans a été tué jeudi par un mur qui s'est écroulé sur lui, a rapporté l'agence de presse officielle Anadolu.

Des ouvriers emportés par les vagues

Trois ouvriers travaillant sur un chantier proche du littoral dans la station balnéaire de Kusadasi, sur la côte égéenne, ont été emportés par des vagues. Le corps sans vie de l'un d'eux, âgé de 30 ans, a été retrouvé, tandis que ses collègues ont été hospitalisés, dont l'un dans un état critique.

Dans la province voisine de Denizli, un retraité est lui décédé après avoir chuté du toit de sa maison, selon les médias locaux. Près d'une centaine de toits se sont également envolés, selon les autorités locales qui ont recensé 45 chutes d'arbres.

Jeudi, les vents violents qui ont balayé la moitié ouest de la Turquie ont également fait d'importants dégâts à Istanbul, la principale ville du pays. Des dizaines de bateaux à quai ont été endommagés, sans toutefois faire de victimes.

