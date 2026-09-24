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Ni mort ni blessé
Un séisme de magnitude 5,4 secoue le sud-est de la Turquie

Un séisme de magnitude 5,4 a frappé jeudi matin la région de Pinarbasi, dans le sud-est de la Turquie. Ressenti dans plusieurs provinces, il n’a causé ni victimes ni dégâts majeurs, selon l’agence AFAD.
Publié: il y a 41 minutes
Un tremblement de terre de magnitude 5,4 a frappé le sud-est de la Turquie ce jeudi matin. (image d'illustration)
Photo: MICHAEL FICHTER/EDA/HANDOUT RETT
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AFP Agence France-Presse

Un séisme de magnitude 5,4 jeudi matin à Pinarbasi dans le sud-est de la Turquie a été ressenti jeudi matin dans plusieurs provinces voisines sans faire ni dégâts ni victimes, a annoncé l'agence turque de gestion des catastrophes AFAD dans un communiqué.

«A la suite du séisme de magnitude 5,4 survenu à 10h40 (07:40 GMT) dans le district de Karaköprü, situé dans la province de Sanliurfa, aucun développement négatif n'a été constaté pour le moment. Nos équipes continuent à travailler sur le terrain», a écrit l'AFAD, précisant que les provinces d'Adiyaman, Malatya, Diyarbakir et Gaziantep l'avaient également perçu.

Panique dans la population

«D'après les premières informations, il n'y a ni morts ni blessés. Aucun dégât matériel n'est à déplorer. Quelques bâtiments pourraient avoir subi des dégâts partiels. (...) Nous avons ressenti la secousse de manière intense», a affirmé le gouverneur de Sanliurfa Hasan Sildak sur la chaîne privée turque NTV.

Le quartier de Pinarbasi, «situé en zone rurale» n'a subi que des «fissures mineures dans le plâtre de certains bâtiments», a de son côté déclaré le maire de Karaköprü Nihat Ciftçi sur la chaîne NTV. «Bien sûr, la population est quelque peu paniquée. Mais heureusement, aucun dégât ni décès n'a été signalé», a-t-il ajouté.

Un séisme de magnitude 5 est survenu en juillet dernier dans la province de Malatya, dans le sud-est de la Turquie et ressenti dans plusieurs provinces voisines sans faire ni dégâts ni victimes. Un séisme meurtrier a frappé en 2023 le sud-est de la Turquie faisant plus de 53'000 morts et détruisant plusieurs villes de la région.

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