Novembre 2024, le triomphe MAGA
Il y a un an, Donald Trump faisait basculer l'Amérique dans la révolution

Donald Trump préside les Etats-Unis depuis le 20 janvier 2025. Mais sa transformation du pays a commencé dès la nuit du 5 au 6 novembre 2024, à Palm Beach, où Blick était présent. Un an plus tard, retour sur cette révolution MAGA.
Retour sur la première année du 2e mandat présidentiel de Donald Trump.
Richard WerlyJournaliste Blick

Nous y étions, le 6 novembre 2024. Au bout de l'une des nuits électorales les plus folles de l'histoire des Etats-Unis, Donald Trump remportait la victoire face à la candidate démocrate Kamala Harris. Un triomphe électoral. Une première dans l'histoire récente américaine, pour ce président élu une première fois à la surprise générale en 2016, battu en 2020 par Joe Biden, puis réélu à l'issue d'un extraordinaire «comeback». Un an plus tard, Blick raconte cette année de révolution. Comment Trump et son mouvement MAGA transforment la première puissance mondiale, c'est ici en treize dates clés.

