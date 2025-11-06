Retour sur la première année du 2e mandat présidentiel de Donald Trump.
Richard WerlyJournaliste Blick
Nous y étions, le 6 novembre 2024. Au bout de l'une des nuits électorales les plus folles de l'histoire des Etats-Unis, Donald Trump remportait la victoire face à la candidate démocrate Kamala Harris. Un triomphe électoral. Une première dans l'histoire récente américaine, pour ce président élu une première fois à la surprise générale en 2016, battu en 2020 par Joe Biden, puis réélu à l'issue d'un extraordinaire «comeback». Un an plus tard, Blick raconte cette année de révolution. Comment Trump et son mouvement MAGA transforment la première puissance mondiale, c'est ici en treize dates clés.
