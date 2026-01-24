Les émissaires américains Kushner et Witkoff arrivent en Israël pour discuter de Gaza
Les émissaires du président américain Donald Trump, Jared Kushner et Steve Witkoff, sont arrivés en Israël pour des discussions sur l'avenir de la bande de Gaza, a indiqué samedi à des journalistes un responsable américain. Shosh Bedrosian, la porte-parole du bureau du Premier ministre israélien a confirmé à l'AFP «qu'une réunion a(ura) lieu» samedi entre Benjamin Netanyhau et les deux émissaires.
Selon le responsable américain, ces derniers s'emploient à «déterminer quelles sont les prochaines étapes appropriées, afin de préserver le cessez-le-feu et de le transformer en une paix longue et durable à Gaza». Selon les médias israéliens, les discussions doivent également porter sur le retour de la dernière dépouille d'otage israélien encore retenue à Gaza, dont l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre prévoit la restitution à Israël.
Sur les 251 personnes enlevées lors de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre à Gaza, seul le corps de Ran Gvili se trouve encore dans le territoire palestinien.
«Nous demandons au Premier ministre d'indiquer clairement aux éminents envoyés américains que quiconque souhaite véritablement faire avancer la réhabilitation de Gaza et la paix au Moyen-Orient doit avant tout ramener Rani chez lui», a déclaré samedi sa famille dans un communiqué. Selon les médias israéliens, l'amiral Brad Cooper, chef du Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) est également en visite en Israël samedi.
«Nouveau Gaza»
Après l'annonce par les Etats-Unis du passage à la deuxième étape du plan de Donald Trump pour mettre durablement fin à la guerre à Gaza, le président américain a révélé jeudi à Davos son projet pour un «Nouveau Gaza», censé transformer le territoire palestinien dévasté en un complexe luxueux de gratte-ciels en bord de mer.
La deuxième phase du plan Trump prévoit le désarmement du Hamas, le retrait progressif de l'armée israélienne qui contrôle encore environ la moitié de la bande de Gaza et le déploiement d'une force internationale.
Source: AFP
La Défense civile fait état de deux adolescents tués par une frappe israélienne
La Défense civile de Gaza a indiqué que deux adolescents palestiniens avaient été tués samedi par une frappe de drone de l'armée israélienne, qui a elle affirmé avoir tué deux «terroristes» ayant placé un engin explosif près de troupes.
La Défense civile, organisme de premiers secours qui fonctionne sous l'autorité du Hamas, a précisé que la frappe était intervenue près de l'hôpital Kamal Adwan à Beit Lahia, dans le nord du territoire. L'hôpital gazaoui Al-Chifa a indiqué avoir reçu les deux corps, précisant qu'il s'agissait de garçons âgés de 13 et 15 ans.
«Des terroristes et non des enfants»
«Plus tôt dans la journée (...) les troupes opérant dans le nord de la bande de Gaza ont identifié plusieurs terroristes qui ont franchi la ligne jaune» délimitant la zone restée sous contrôle d'Israël en vertu de l'accord de cessez-le-feu, a de son côté affirmé l'armée dans un communiqué.
Ils ont «placé un engin explosif dans la zone et approché les troupes, représentant une menace immédiate pour elles», et «après les avoir identifiés, l'armée de l'air israélienne a frappé et éliminé les terroristes afin d'écarter la menace», ajoute le communiqué militaire. Un officier du bureau de presse de l'armée a insisté auprès de l'AFP sur le fait que les troupes avaient «tué deux terroristes et non des enfants», sans toutefois préciser leur âge.
A Davos, Trump officialise la création de son «Conseil de paix», notamment pour Gaza
Le président américain Donald Trump a signé jeudi à Davos la charte fondatrice du «Conseil de paix», une instance qu’il a lui-même créée. Quelques instants plus tôt, il avait assuré que cette nouvelle organisation travaillerait «en coordination» avec les Nations unies.
Le passage de Rafah ouvrira «dans les deux sens» la semaine prochaine
Le point de passage de Rafah entre l'Egypte et la bande de Gaza rouvrira «dans les deux sens» la semaine prochaine, a déclaré jeudi l'administrateur du territoire palestinien nouvellement nommé par le «Conseil pour la paix» du président américain Donald Trump à Davos (Suisse).
«L'ouverture de Rafah signifie que Gaza n'est plus fermée à l'avenir et au monde», a dit Ali Shaath, ancien vice-ministre de l'Autorité palestinienne. Composé de 15 personnalités, le comité palestinien de gouvernance est un organe technocratique qui vise à «superviser le rétablissement des services publics essentiels, la reconstruction des institutions civiles et la stabilisation de la vie quotidienne à Gaza», selon la Maison Blanche.
La Défense civile annonce la mort de trois journalistes dans une frappe israélienne
La Défense civile de la bande de Gaza a annoncé mercredi la mort de trois journalistes, dont un pigiste ayant travaillé pour l'AFP, dans une frappe israélienne menée dans le centre du territoire palestinien en dépit du cessez-le-feu.
La frappe a eu lieu dans le secteur d'al-Zahra et les corps des trois journalistes ont été «transférés à l'hôpital des Martyrs d'al-Aqsa, à Deir el-Balah», indique un communiqué de la Défense civile, organisation de premiers secours opérant sous le contrôle du Hamas.
La Défense civile a identifié les trois journalistes tués, Anas Ghneim, Mohammed Salah Qashta, Abdoul Raouf Shaath. Ce dernier, journaliste reporter d'images indépendant, a collaboré régulièrement avec l'AFP ces derniers mois.
Les membres internationaux et invités au Conseil de la paix pour Gaza
L’executive board comprend notamment: Steve Witkoff, Jared Kushner, Tony Blair, Marc Rowan, Nickolay Mladenov, Sigrid Kaag, Hakan Fidan, Ali Al-Thawadi, Hassan Rashad, Yakir Gabay et Reem Al-Hashimy.
Plusieurs dirigeants étrangers ont aussi reçu une invitation: Edi Rama, Javier Milei, Luiz Inacio Lula da Silva, Mark Carney, Nikos Christodoulides, Abdel Fattah al-Sissi, Recep Tayyip Erdogan, Abdallah II, Giorgia Meloni, Viktor Orban et Nicusor Dan.
Qui a été invité à siéger au Conseil de paix de Trump pour Gaza?
Le président américain Donald Trump forme un Conseil de paix pour Gaza, destiné à superviser la reconstruction après deux ans de guerre.
Le conseil se concentrera sur la gouvernance, la reconstruction, les investissements et la mobilisation des capitaux. Parmi ses membres connus: Donald Trump, Marco Rubio, Jared Kushner, Steve Witkoff, Tony Blair, Marc Rowan, Ajay Banga et Robert Gabriel.
Deux organes liés ont été créés:
- Un comité palestinien technocratique, présidé par Ali Shaath, chargé de la reconstruction et des services publics.
- Un executive board, organe consultatif pour soutenir la gouvernance et les services à Gaza.
La coalition de Netanyahu se réunit après l'annonce de la composition d'un Comité sur Gaza
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, réunit dimanche les chefs de sa coalition gouvernementale, après s'être opposé à la composition d'un Comité exécutif sur Gaza, annoncé par la Maison Blanche, ont indiqué un responsable et des médias. Samedi soir, le cabinet de Netanyahu a exprimé son opposition à la composition de ce nouvel organe.
L'annonce sur sa composition «n'a pas été coordonnée avec Israël et va à l'encontre de sa politique», a déclaré le cabinet, précisant que Netanyahu avait «chargé le ministre des Affaires étrangères de contacter le secrétaire d'État américain à ce sujet».
Le cabinet n'a pas précisé les motifs de cette objection, mais Israël s'est notamment opposé à tout rôle de la Turquie dans l'après-guerre à Gaza. Les relations entre les deux pays se sont fortement dégradées avec la guerre déclenchée le 7 octobre 2023 par l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël.
Selon des médias israéliens, les dirigeants de la coalition au pouvoir doivent examiner dimanche la composition du Comité exécutif. «Une réunion de la coalition est prévue à 10h (9h en Suisse)», a déclaré le porte-parole du Likoud, le parti de Netanyahu à l'AFP, refusant de donner plus de détails.
Milei annonce avoir été invité par Trump à rejoindre son Conseil de la paix pour Gaza
Le président argentin Javier Milei a affirmé samedi sur le réseau social X qu'il avait reçu une invitation de la part du président américain Donald Trump à rejoindre, en tant que membre fondateur, le Conseil de paix pour Gaza.
En partageant sur son compte une image de la lettre d'invitation, Milei écrit que ce serait «un honneur» de participer à ce conseil, présidé par Trump lui-même et auquel participent également le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio et l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair.
Trump a «invité» Erdogan à siéger au Conseil de la paix pour Gaza
Le président américain Donald Trump a «invité» son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à siéger au Conseil de la Paix pour Gaza, a annoncé samedi le service de communication de la République turque.
«Le 16 janvier 2026, le président américain Donald Trump, en sa qualité de président fondateur du Conseil de la paix, a envoyé une lettre invitant notre président Recep Tayyip Erdogan à devenir membre fondateur du Conseil de la paix» écrit sur X Burhanettin Duran, directeur de la communication de la République turque.
Trump nomme Tony Blair, Marco Rubio et Steve Witkoff au Conseil de la paix pour Gaza
La Maison Blanche a révélé vendredi la liste des membres du Conseil pour Gaza, présidé par Donald Trump. Il inclura des figures politiques comme l'ex-Premier ministre britannique Tony Blair et Marco Rubio.
