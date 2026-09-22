Une fraction de seconde d’avance sur les posts de Donald Trump vaut-elle un privilège boursier? San Francisco poursuit Trump Media, qui réfute toute accusation de délit d’initié.

AFP Agence France-Presse

La ville de San Francisco a porté plainte contre la société de Donald Trump propriétaire de son réseau Truth Social, l'accusant de favoriser le délit d'initié en vendant jusqu'à 100'000 dollars par mois un accès prioritaire aux messages du président américain. La plainte contre Trump Media & Technology Group (TMTG), dont Donald Trump détient 41%, a été déposée lundi par David Chiu, chef des services juridiques de la ville, devant un tribunal de San Francisco.

La procédure vise l'offre Truth API, lancée cet été: ce flux payant – jusqu'à 100'000 dollars par mois – permet de voir les publications de Donald Trump, du vice-président JD Vance et d'autres comptes influents une fraction de seconde avant le grand public.

Ce délai permet à des sociétés de trading algorithmique d'avoir un temps d'avance sur l'analyse d'annonces susceptibles de faire bouger les marchés. Depuis le début de la guerre contre l'Iran, par exemple, les cours du pétrole réagissent fortement à certaines déclarations du président américain sur Truth Social.

«Trump Media a créé une place de marché qui permet le délit d'initié, dont Trump profite directement», a déclaré David Chiu dans un communiqué. Il dénonce un dispositif qui «transforme la confiance publique en profit privé». La ville invoque la loi californienne sur la concurrence déloyale, estimant que les épargnants, dont l'argent est placé dans des fonds de pension, sont désavantagés.

Truth API dans le viseur de la justice

«Les Californiens devraient confier leurs futures plaintes à des chatbots d'IA qui, contrairement aux militants de gauche se faisant passer pour des avocats qui ont déposé cette plainte, saisiront la distinction élémentaire entre information publique et non publique», a réagi un porte-parole de TMTG cité par la presse américaine, réfutant tout délit d'initié.

En août, deux groupes de médias américains, The Intercept et Freedom of the Press Foundation, avaient déjà attaqué le service Truth API devant un tribunal fédéral à New York. Depuis le début de son second mandat, le président et sa famille font face à des accusations d'enrichissement personnel indu, que Trump rejette. Son patrimoine personnel est passé de 2,3 à 6,5 milliards de dollars entre 2024 et 2026, selon le magazine Forbes.