Trump reconnait que Moscou a violé «l'espace aérien polonais»

Trump note la «violation de l'espace aérien polonais» par la Russie dans un message énigmatique
Donald Trump a noté la «violation de l'espace aérien polonais» par la Russie dans un message énigmatique, au ton presque désinvolte, publié sur son réseau Truth Social mercredi.
«Qu'est-ce qui se passe avec la Russie qui viole l'espace aérien polonais avec des drones? C'est parti!» a écrit le président américain, dans sa première et succincte réaction depuis que l'Otan a aidé à intercepter des drones que les Occidentaux jugent délibérément envoyés dans la nuit par la Russie.
Source: AFP
L'armée russe affirme ne pas avoir eu «l'intention» d'attaquer la Pologne
Les Russes s'expriment désormais sur la violation de l'espace aérien en Pologne: «Nous considérons ces allégations comme infondées. Aucune preuve n'a été présentée quant à l'origine russe de ces drones», a déclaré Andreï Ordach, chargé d'affaires de l'ambassade de Russie à Varsovie, selon l'agence de presse officielle RIA Novosti.
Il a souligné qu'une accusation similaire portée par le passé s'était finalement révélée fausse. Le diplomate a déclaré que la Russie n'a absolument aucun intérêt à détériorer ses relations avec la Pologne. Malheureusement, le gouvernement polonais ignore cette information en raison de «l'hostilité russe», a-t-il ajouté.
De son côté, l'armée russe a affirmé mercredi ne pas avoir visé la Pologne après l'incursion et la destruction pendant la nuit de drones au-dessus du territoire polonais. «Il n'y avait aucune intention d'attaquer des cibles sur le territoire polonais», a indiqué le ministère russe de la Défense dans un message portant sur ses nouvelles frappes nocturnes contre l'Ukraine, sans pour autant confirmer que ces drones étaient bien entrés dans l'espace aérien polonais.
«Aucun doute» que l'intrusion des drones «n'était pas un fait accidentel»
Le ministre polonais des Affaires étrangères a déclaré mercredi n'avoir «aucun doute» sur l'origine non accidentelle de l'intrusion d'une vingtaine de drones sur le territoire de ce pays membre de l'Otan et de l'UE.
«Nous n'avons aucun doute sur le fait que ce n'était pas accidentel», a déclaré Radoslaw Sikorski à la presse, dénonçant «un cas d'attaque sans précédent, non seulement sur le territoire de la Pologne, mais aussi sur celui de l'Otan et de l'Union européenne».
Moscou accuse Varsovie de propager des «mythes» pour aggraver le conflit en Ukraine
Le ministère russe des Affaires étrangères a accusé mercredi la Pologne de vouloir «aggraver» le conflit en Ukraine en propageant des «mythes» concernant l'intrusion dans l'espace aérien polonais de drones, qui, selon Varsovie, ont été envoyés par la Russie.
Dans une déclaration distincte transmise à l'AFP, l'ambassade russe en Pologne a dit que les autorités polonaises ne lui avaient pas fourni de «preuves» indiquant que ces drones étaient d'origine russe. «La partie polonaise (...) a accusé de façon totalement infondée la Russie de provocations», a ajouté l'ambassade.
«Nous soutenons nos alliés de l'Otan», affirme l'ambassadeur américain à l'Otan
Les Etats-Unis se tiennent aux côtés de leurs alliés, a affirmé mercredi l'ambassadeur américain à l'Otan Matthew Whitaker, après une intrusion de drones dans le ciel polonais.
«Nous soutenons nos alliés de l'Otan face à ces violations de l'espace aérien et défendrons chaque centimètre du territoire» de l'Alliance, a-t-il affirmé sur X.
Le chef de l'Otan dénonce le «comportement dangereux» de la Russie
Le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte a dénoncé mercredi le «comportement dangereux» de la Russie après une incursion de drones dans le ciel polonais, face à laquelle l'Alliance a selon lui été «très efficace».
Une «évaluation complète» est en cours, mais que cette incursion ait été «intentionnelle ou non, elle est absolument irresponsable, dangereuse», a affirmé Mark Rutte devant la presse. «Mon message à Poutine est clair: mettez fin à la guerre en Ukraine (...) cessez de violer notre espace aérien et sachez que nous sommes vigilants et que nous défendrons chaque centimètre du territoire de l'Otan», a-t-il ajouté.
Les drones russes se seraient-ils simplement «perdus»?
Que cache la présence de drones russes en Pologne? Une attaque? Un accident? Le contexte reste flou. Le Kremlin n'a pas encore commenté l'affaire. La Biélorussie, en revanche, s'est exprimée. La présence de drones dans l'espace aérien polonais était un accident.
Selon des sources ukrainiennes, la Russie a tiré plus de 400 drones et missiles sur l'Ukraine dans la nuit de mardi à mercredi, tuant au moins une personne. Certains d'entre eux se sont «égarés» et ont ainsi pénétré l'espace aérien polonais, a déclaré le général de division biélorusse Pavel Muraveiko sur Telegram.
La Biélorussie a ensuite averti la Pologne. « Nos forces ont échangé des informations sur la situation aérienne et radar avec les forces en Pologne et en République de Lituanie. Elles les ont alertées de l'approche d'avions inconnus sur leur territoire», affirme Pavel Muraveiko.
Dix-neuf incursions de drones dans l'espace aérien polonais pendant la nuit
Donald Tusk, premier ministre polonais, affirme que l'armée a enregistré cette nuit 19 incursions de drones dans l'espace aérien de la Pologne. Devant le Parlement, Tusk déclare que trois – peut être quatre – drones ont été abattus par des avions polonais et de l'Otan.
«Ce n’est pas seulement une guerre pour les Ukrainiens. C’est une confrontation déclarée par la Russie contre l’ensemble du monde libre», a-t-il déclaré. Ses propos ont été relayés par la BBC.
«Nous avons retrouvé 7 drones et des débris d'un projectile (...) d'origine inconnue», a indiqué à la presse Karolina Galecka, porte-parole du ministère de l'Intérieur, ajoutant qu'une maison et une voiture ont été endommagées dans l'est du pays, selon un bilan provisoire.
La Pologne demande à l'Otan d'activer l'article 4 du traité pour discuter des suites avec ses alliés
La Pologne a demandé à l'Otan d'activer l'Article 4 du traité Atlantique qui prévoit des consultations entre alliés en cas de menace sur l'un de ses membres.
Les entretiens avec les alliés «prennent à ce moment précis la forme d'une demande formelle d'activation de l'article quatre du traité de l'Atlantique Nord», a déclaré le Premier ministre Donald Tusk devant le Parlement.
L'article 4 prévoit essentiellement une «consultation» au niveau des alliés de l'Otan. Cet article stipule que «les parties se consulteront chaque fois que, de l'avis de l'une d'elles, l'intégrité territoriale, l'indépendance politique ou la sécurité de l'une des parties sera menacée». Depuis la création de l'Alliance, en 1949, c'est la 8e fois qu'elle invoque l'article, dont trois fois concernant l'invasion russe en Ukraine.
Les Pays-Bas ont soutenu la Pologne lors de la violation de son espace aérien par la Russie
Le Premier ministre néerlandais démissionnaire Dick Schoof a confirmé mercredi la participation néerlandaise à l'opération aérienne en Pologne avec des avions F-35, dénonçant une «violation inacceptable» de l'espace aérien polonais.
«C'est bien que les avions de chasse néerlandais F-35 aient pu apporter leur soutien», a déclaré Dick Schoof sur le réseau X. «Soyons clairs: la violation de l'espace aérien polonais la nuit dernière par des drones russes est inacceptable», a-t-il ajouté. «Elle prouve une fois de plus que la guerre d'agression russe constitue une menace pour la sécurité européenne», a-t-il poursuivi.
Le Bélarus annonce avoir abattu cette nuit des drones dans son espace aérien
Le Bélarus, allié de la Russie et voisin de l'Ukraine et de la Pologne, a affirmé mercredi avoir abattu des drones au-dessus de son territoire dans la nuit sans en préciser la provenance, après que Varsovie a annoncé l'interception de drones russes dans son espace aérien.
Le ministère bélarusse de la Défense a affirmé avoir abattu au-dessus de son territoire des drones «qui avaient perdu leur trajectoire», sans dire s'il s'agissait de drones russes ou ukrainiens. Il a ajouté que les forces polonaises et bélarusses s'étaient mutuellement informées de l'approche des engins.
Ursula von der Leyen assure que l'Europe défendra «chaque centimètre carré de son territoire»
La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a dénoncé mercredi devant le Parlement européen une violation «dangereuse» et «sans précédent» de l'espace aérien polonais et européen par «plus de dix drones russes Shahed».
«L'Europe est pleinement solidaire de la Pologne», a-t-elle déclaré dans un discours devant les eurodéputés à Strasbourg. «L'Europe défendra chaque centimètre carré de son territoire», a affirmé mercredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.
Lors d'un discours devant le Parlement européen, la cheffe de l'exécutif européen a appelé le Vieux continent à muscler son effort de défense, afin de se doter «de moyens stratégiques indépendants».
