Trump nomme comme ambassadeur à l'UE un ancien patron de fast-food

Trump classe les Houthis comme «organisation terroriste étrangère»

Le président américain Donald Trump a signé un décret visant à classer de nouveau les rebelles houthis du Yémen comme une «organisation terroriste étrangère», a annoncé mercredi la Maison Blanche. Son prédécesseur Joe Biden avait supprimé cette qualification peu après son élection en 2020.

Le démocrate avait il y a un an classé les Houthis comme entité «spécialement désignée comme terroriste au niveau mondial», une catégorie un peu moins sévère justifiée à l'époque par la volonté de maintenir le flot d'aide humanitaire à ce pays en guerre.

Les activités des Houthis, un groupe soutenu par l'Iran, «menacent la sécurité des civils et des militaires américains au Moyen-Orient, la sécurité de nos plus proches partenaires régionaux, et la stabilité du commerce maritime internationale», selon le décret de Donald Trump.

Source: ATS