Trump retire les Etats-Unis de 66 organisations internationales
Donald Trump a signé mercredi un décret ordonnant le retrait des Etats-Unis de 66 organisations internationales qui «ne servent plus les intérêts américains», a annoncé la Maison Blanche dans un message sur X. L'exécutif américain a précisé que parmi elles se trouvaient 31 organisations liées à l'ONU.
Depuis son retour à la Maison Blanche il y a près d'un an, le président républicain met en oeuvre sa vision de «l'Amérique d'abord». Comme lors de son premier mandat, il a ainsi décidé de retirer les Etats-Unis de l'accord de Paris sur le climat et de l'Unesco (organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture), que les Etats-Unis avaient réintégrés sous la présidence de Joe Biden.
Il a en outre claqué la porte de l'Organisation mondiale de la santé. L'administration Trump a également largement coupé l'aide américaine à l'étranger, amputant les budgets de nombreuses organisations onusiennes forcées de réduire leurs activités sur le terrain, comme le Haut commissariat aux réfugiés ou le Programme alimentaire mondial.
Source: AFP
Donald Trump prend la parole à Washington D.C.
Donald Trump tient à discours à Washington D.C. «Vous êtes des personnes exceptionnelles», a déclaré Trump après sa rencontre avec les républicains.
Donald Trump se félicite de l'attaque au Venezuela
L'administration Trump a fait un excellent travail, a déclaré le président américains. Plus de 30 Cubains ont été tués lors de l'attaque américaine. «Nous avons prouvé une fois de plus que les Etats-Unis possèdent l'armée la plus puissante, la plus meurtrière et la plus redoutable du monde.» Les Etats-Unis disposent même des meilleures armes, a-t-il ajouté. «Mais nous ne les produisons pas assez rapidement.» Trump promet que cela va changer.
«J'ai réglé le problème de notre frontière. Je l'ai fait durant mon premier mandat. Mais au début de mon second mandat, notre frontière était dans un état bien pire. Les gens oublient ce que nous avons fait», poursuit le président américain. «Nous ne devons pas les laisser oublier l'excellent travail que nous avons accompli.»
Donald Trump s'en prend ensuite aux Vénézuéliens. «Ces gens sont une honte», s'emporte Trump. «Je ne connais personne qui ait une apparence aussi déplorable.»
Attaque à Washington
Trump mentionne l'attaque perpétrée il y a quelques semaines contre des soldats de la Garde nationale à Washington. Une jeune femme de 20 ans avait été tuée lors de cette attaque, et un homme de 24 ans grièvement blessé. Il est en voie de guérison, affirme Trump. A présent, Washington DC est sûre, poursuit le président américain. «On s'y sent en sécurité.» Son administration a également accompli un «excellent travail» à Chicago.
Les taxes montées aux nues
Trump monte les droits de douane aux nues. «Ils nous enrichissent!», hurle-t-il dans le micro. «Et 39 milliards de dollars de plus!», poursuit le président américain. «Et encore, j'étais gentil!»
Insultes contre Joe Biden
«Il n'était pas au courant de ce qui se passait», a déclaré Trump, faisant référence à l'élection de Biden en 2020. «D'ailleurs, il ne l'est toujours pas. Son élection a été truquée.» Il poursuit: «Ces élections sont corrompues.» Avant d'ajouter: « Nous avons besoin d'une pièce d'identité pour voter.»
Clin d'oeil à Mélania Trump
«Ma femme n'aime pas quand je danse», raconte le président américain. Selon elle, ce n'est pas digne d'un président. Puis il enchaîne sur la musculation.
Trump réclame six millions de dollars à une procureure qui l'avait poursuivi pour ingérence électorale
Donald Trump réclame plus de six millions de dollars pour le remboursement de ses frais d'avocat après l'annulation en novembre d'une procédure lancée contre lui dans l'Etat américain de Géorgie pour tentatives illégales d'inverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020, selon un document judiciaire.
La requête, déposée mercredi devant un tribunal de Géorgie, et dont l'AFP a obtenu une copie, vise le bureau de la procureure Fani Willis, à l'origine de cette procédure initiée en 2023 contre Donald Trump et 14 autres personnes.
Elle en avait été dessaisie en décembre 2024, après l'élection de Donald Trump, pour cause de relation intime avec un enquêteur qu'elle avait engagé dans cette affaire. Le président américain demande le remboursement de 6,2 millions de dollars d'honoraires d'avocat et de frais de défense.
Source: AFP
Trump veut augmenter de 50% le gigantesque budget américain de la défense
Donald Trump a jugé mercredi que le budget de défense des Etats-Unis «pour l'année 2027 devrait être de 1.500 milliards de dollars, et non pas de 1000 milliards de dollars», soit une augmentation de 50%.
«Après de longues et difficiles négociations avec des sénateurs, des élus, des ministres et d'autres responsables politiques, j'ai déterminé que pour le bien de notre pays, surtout en cette période très agitée et dangereuse, notre budget militaire pour l'année 2027 devrait être de 1500 milliards de dollars, et non pas de 1.000 milliards de dollars», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.
«Cela nous permettra de construire l'armée de rêve à laquelle nous aspirons depuis longtemps et, surtout, qui nous gardera en SECURITE, quel que soit l'ennemi», a-t-il poursuivi.
Source: AFP
Les Etats-Unis se retirent d'un traité et d'un comité scientifique de référence sur le climat
Le président américain Donald Trump a décidé de retirer les Etats-Unis d'un traité et du comité scientifique de référence sur le climat, a annoncé la Maison Blanche mercredi.
Cette décision, qui s'inscrit dans le cadre du retrait de 64 autres organisations internationales qui «ne servent plus les intérêts américains», s'ajoute au départ de l'accord de Paris sur le climat annoncé dès le retour de Donald Trump à la Maison Blanche.
Source: AFP
Macron n'imagine pas les Etats-Unis «violer la souveraineté danoise»
«Il n'y a pas pour moi de scénario où les Etats-Unis d'Amérique seraient mis dans une situation de violer la souveraineté danoise» au Groenland, a affirmé mardi Emmanuel Macron sur France 2, en réaction aux revendications de Donald Trump sur l'île arctique.
«Le Groenland est un territoire qui est sous souveraineté danoise, ça le restera», a ajouté le président français en marge d'un sommet des alliés de l'Ukraine à Paris, alors que le président américain et son entourage ont répété ces derniers jours leur intention de faire passer l'immense île arctique sous drapeau américain.
Source: AFP
Le président colombien affirme que Washington a bombardé une fabrique de cocaïne au Venezuela
Le président colombien Gustavo Petro a affirmé mardi que les Etats-Unis ont bombardé une fabrique de cocaïne dans le port de Maracaibo, dans l'ouest du Venezuela.
«Nous savons que Trump a bombardé une fabrique, à Maracaibo, nous craignons qu'on y mélange la pâte de coca pour en faire de la cocaïne», a écrit Gustavo Petro sur le réseau social X, après que le président américain Donald Trump a confirmé une première frappe terrestre américaine sur la côte vénézuélienne mais sans en préciser le lieu exact.
Source: AFP
Le Danemark va acheter des avions aux Etats-Unis, malgré les tensions liées au Groenland
Les Etats-Unis ont annoncé lundi avoir approuvé la vente pour 1,8 milliard de dollars d'avions de patrouille au Danemark, malgré un regain de tensions entre les deux pays au sujet du Groenland, que Donald Trump menace d'annexer depuis son retour au pouvoir en janvier dernier.
La vente par Boeing de trois avions P-8A Poseidon «soutiendra les objectifs de politique étrangère et de sécurité nationale des États-Unis en améliorant la sécurité d'un allié de l'OTAN qui est une force pour la stabilité politique et le progrès économique en Europe», a indiqué le département d'Etat dans une notification au Congrès, comme l'exige la loi américaine.
Le département d'Etat américain a aussi approuvé il y a une semaine la vente de missiles au Danemark pour une valeur d'1 milliard de dollars.
Source: AFP
Trump envisage la vente d'avions de combat F-35 à la Turquie
Donald Trump a dit lundi envisager la vente d'avions de combat F-35 à la Turquie, malgré les objections d'Israël lors de la visite de son Premier ministre Benjamin Netanyahu en Floride.
Washington avait exclu la Turquie de son programme de développement des F-35 en 2019, avant d'imposer un an plus tard des sanctions à Ankara, pourtant son allié au sein de l'Otan, en raison de son achat du système russe de défense antiaérienne S-400.
Mais Donald Trump entretient des relations étroites avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, qu'il avait reçu fin septembre à la Maison Blanche.
Source: AFP
Trump signe la stratégie de défense américaine pour 2026
Donald Trump a promulgué jeudi la stratégie de défense pour 2026. Elle avait été adoptée la veille par le Congrès, avec un soutien réaffirmé aux alliances des Etats-Unis, à rebours des récents signaux envoyés récemment aux Européens par le président américain.
Votée chaque année par le Congrès avec un certain consensus entre démocrates et républicains, la stratégie de défense, ou NDAA, détermine les axes sur lesquels les Etats-Unis devraient, selon les parlementaires, se concentrer en priorité pour l'année suivante. «Le président Trump a signé la loi», a fait savoir sur X Anna Kelly, porte-parole adjointe de la Maison Blanche.
Selon elle, le texte permettra notamment d'"augmenter la solde" des militaires, de «financer le 'Dôme d'or'», de «supprimer les priorités 'woke'» et d'en finir avec les politiques d'inclusion des diversités, a-t-elle ajouté. La stratégie de défense pour 2026 «formalise la politique de la paix par la force», s'est félicitée la porte-parole, reprenant un slogan de Donald Trump.
Source: AFP
Les chèques promis par Trump aux militaires américains proviendront de fonds déjà alloués
Les paiements de 1776 dollars aux militaires américains promis par Donald Trump proviendront de fonds déjà alloués par le Congrès pour financer des allocations de logement pour les forces armées, ont indiqué des responsables jeudi.
Le président américain a annoncé mercredi dans une courte allocution de fin d'année que Washington allait envoyer à 1,45 million de militaires américains des «dividendes du guerrier», des chèques de 1776 dollars rappelant la date de la Déclaration d'indépendance des Etats-Unis.
Il a assuré que ces chèques seraient financés grâce aux recettes des droits de douane massifs qu'il a imposés depuis son retour au pouvoir, et qu'il s'agissait d'une nouvelle initiative. Des élus démocrates, ainsi qu'un sénateur républicain de premier plan, ont toutefois confirmé que les fonds utilisés visaient initialement à financer des allocations de logement pour les militaires.
Le président américain «ne donne pas de prime à nos courageux militaires, il ne fait que déplacer de l'argent pour pouvoir prétendre qu'il le fait», a appuyé l'élue démocrate Bonnie Watson Coleman, membre d'une puissante commission budgétaire de la Chambre des représentants.
Source: AFP
Trump annonce classer la marijuana comme drogue moins dangereuse
Donald Trump a annoncé jeudi reclasser la marijuana comme substance addictive moins dangereuse, une décision censée encourager la recherche médicale sans ouvrir dans l'immédiat sur une dépénalisation au niveau fédéral. Le président américain a assuré que «les gens (le) suppliaient» de prendre cette décision, évoquant en particulier des personnes souffrant de douleurs chroniques.
Ce «n'est en rien une dépénalisation» de la marijuana pour des usages autres que médicaux, a-t-il précisé avant de signer le décret. «J'ai toujours dit à mes enfants, ne prenez pas de drogues, ne buvez pas, ne fumez pas», a ajouté Donald Trump. Il s'agit d'une décision «de bon sens», a dit une haute responsable du gouvernement dans un échange avec la presse.
Elle a rappelé que la marijuana et les produits à base de CBD (une molécule extraite du cannabis réputée pour ses vertus relaxantes) étaient déjà utilisés aux Etats-Unis par de nombreux patients souffrant de douleurs chroniques. La majorité des Etats américains autorisent en effet la consommation à des fins médicales du cannabis et plus de 20 d'entre eux ont également légalisé son usage récréatif.
Source: AFP