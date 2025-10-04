il y a 23 minutes

La Défense civile fait état d'un pilonnage israélien malgré l'appel de Trump

La Défense civile locale a fait état de dizaines de frappes et des tirs d'artillerie israéliens dans la ville de Gaza samedi, malgré un appel de Donald Trump à Israël à cesser «immédiatement» ses bombardements dans le territoire palestinien.

Photo: IMAGO/Anadolu Agency

«La nuit a été très violente, avec l'armée israélienne menant des dizaines de frappes et de tirs d'artillerie sur la ville de Gaza et d'autres zones de la bande de Gaza, malgré l'appel du président Trump à mettre fin aux bombardements», a déclaré à l'AFP le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal.

Mahmoud Bassal, dont l'agence est une force de secours opérant sous l'autorité du mouvement islamiste Hamas, a ajouté que 20 maisons avaient été détruites lors des bombardements nocturnes.

Source: AFP