il y a 53 minutes

Gifle pour Trump! Une cour d'appel rejette le renvoi d'une figure de la Fed

Une cour d’appel fédérale a rejeté, lundi, la demande de Donald Trump visant à évincer dans l’urgence Lisa Cook, membre du conseil d’administration de la Réserve fédérale (Fed). Le président américain ne dispose plus que de quelques heures pour saisir la Cour suprême, avant la réunion décisive de mardi matin sur les taux d’intérêt.

Photo: AFP

Comme le rapporte Politico, la cour d’appel du District de Columbia a estimé par deux voix contre une que Lisa Cook, nommée par Joe Biden et visée par une tentative de révocation le mois dernier, devait rester en poste pour l’instant.

La décision n’est pas définitive, la Cour suprême étant attendue pour trancher.

Source: Politico