Gifle pour Trump! Une cour d'appel rejette le renvoi d'une figure de la Fed
Une cour d’appel fédérale a rejeté, lundi, la demande de Donald Trump visant à évincer dans l’urgence Lisa Cook, membre du conseil d’administration de la Réserve fédérale (Fed). Le président américain ne dispose plus que de quelques heures pour saisir la Cour suprême, avant la réunion décisive de mardi matin sur les taux d’intérêt.
Comme le rapporte Politico, la cour d’appel du District de Columbia a estimé par deux voix contre une que Lisa Cook, nommée par Joe Biden et visée par une tentative de révocation le mois dernier, devait rester en poste pour l’instant.
La décision n’est pas définitive, la Cour suprême étant attendue pour trancher.
Source: Politico
Les Etats-Unis suspendent la délivrance de visas aux chauffeurs routiers étrangers
Le gouvernement américain a annoncé jeudi suspendre la délivrance de visas aux chauffeurs routiers étrangers, accusés de «mettre en danger la vie des Américains» sur les routes aux Etats-Unis. «Nous suspendons toute délivrance de visas de travail pour les chauffeurs routiers commerciaux avec effet immédiat», a déclaré le secrétaire d'Etat, Marco Rubio, sur le réseau X.
«Le nombre croissant de conducteurs étrangers conduisant de gros camions semi-remorques sur les routes américaines met en danger la vie des Américains et nuit aux moyens de subsistance des camionneurs américains», a-t-il ajouté.
Il n'a donné aucun chiffre permettant d'étayer cette accusation mais celle-ci est régulièrement relayée par les partisans du président américain Donald Trump au nom de sa politique de «l'Amérique d'abord». L'administration Trump a dénoncé par le passé le fait que nombre de ces chauffeurs routiers étrangers ne s'expriment pas ou mal dans la langue anglaise.
Source: AFP
Trump annonce déployer la Garde nationale à Memphis
Donald Trump a annoncé vendredi déployer des militaires de la Garde nationale à Memphis, dans le Tennessee (sud), dans le cadre de sa lutte contre la criminalité ciblant des grandes villes démocrates du pays.
«Nous allons à Memphis. Memphis est profondément en difficulté. Le maire est heureux, c'est un maire démocrate (...) Nous allons régler ça comme nous l'avons fait à Washington», a déclaré le président américain dans une interview à la chaîne Fox News, en référence à son envoi de troupes et de policiers fédéraux dans la capitale le mois dernier.
Source: AFP
La justice bloque provisoirement le renvoi de la gouverneure de la Fed
La justice américaine a bloqué provisoirement mardi le limogeage de la gouverneure de la Réserve fédérale (Fed) Lisa Cook ordonné par le président Donald Trump.
Une juge de Washington, Jia Cobb, a accédé à la demande de Lisa Cook de rester au conseil d'administration de la Fed pendant l'examen sur le fond du recours qu'elle a intenté contre sa révocation, à une semaine de la prochaine réunion très attendue de la banque centrale américaine sur les taux d'intérêt.
Source: AFP
Les USA dénoncent le survol d'un bateau américain par des avions vénézuéliens
Le ministère américain de la Défense a dénoncé jeudi le survol par deux avions militaires vénézuéliens d'un navire de la marine des Etats-Unis dans les eaux internationales comme un «geste hautement provocateur», mettant en garde Caracas contre toute escalade.
«Il est fortement conseillé au cartel dirigeant le Venezuela de ne pas poursuivre d'autres efforts visant à obstruer, dissuader ou interférer avec les opérations de lutte contre les stupéfiants et contre le terrorisme menées par l'armée américaine"», a écrit le Pentagone dans un message sur X.
Source: AFP
Les Etats-Unis promettent d'intensifier les frappes contre les cartels
Le secrétaire d'Etat Marco Rubio a promis mercredi que les Etats-Unis intensifieraient leurs frappes contre les cartels de narcotrafiquants, après avoir détruit un bateau suspecté de transporter de la drogue au large du Venezuela, tout en assurant au Mexique le respect de sa souveraineté.
Le gouvernement Trump présente la lutte contre le trafic de drogue comme l'une de ses grandes priorités.
Plusieurs cartels mexicains, salvadoriens ou vénézuéliens ont été déclarés «organisations terroristes» par Washington qui a mené mardi une «frappe ciblée» dans la mer des Caraïbes tuant «11 narcoterroristes» selon Donald Trump, membres supposés du cartel vénézuélien du Tren de Aragua «transportant des stupéfiants à destination des Etats-Unis». Ces détails n'ont pas pu être vérifiés de manière indépendante par l'AFP.
Source: AFP
Trump annonce que les Etats-Unis ont frappé un bateau parti du Venezuela, 11 «narcotrafiquants» tués
Les forces armées américaines ont frappé un "bateau transportant de la drogue" qui venait de quitter le Venezuela, tuant 11 «narcoterroristes», a affirmé mardi Donald Trump, alors que les Etats-Unis viennent d'opérer un déploiement militaire dans les Caraïbes dénoncé par Caracas.
Washington a récemment déployé sept bâtiments de guerre dans les Caraïbes au motif de lutter contre le narcotrafic international, le président américain accusant son homologue vénézuélien Nicolas Maduro de diriger un réseau de trafic de drogue.
«Plus tôt ce matin, sur mes ordres, les forces militaires américaines ont mené un bombardement cinétique contre des narcoterroristes clairement identifiés du Tren de Aragua», a affirmé Donald Trump sur son réseau Truth Social, en référence à un important gang originaire du Venezuela.
La frappe a eu lieu alors que le bateau se trouvait «en mer dans les eaux internationales, transportant des stupéfiants illégaux, à destination des Etats-Unis», a-t-il ajouté. «La frappe a tué 11 terroristes». Le président américain a accompagné son message d'une vidéo montrant une petite embarcation frappée par une forte explosion.
Source: AFP
«Nous avons besoin d'un petit coup de main de la Fed», s'agace Donald Trump
«Nous avons besoin d'un petit coup de main de la Fed», s'agace Donald Trump. Il en a profité pour rappeler le surnom de «Monsieur Trop Tard» de Jerome Powell, le président de la Fed.
«Sans les Etats-Unis, tout le reste du monde mourrait», a déclaré Trump. «J'ai résolu sept guerres, beaucoup de ces guerres avaient des racines commerciales, notamment des racines tarifaires, et les tarifs nous donnent de bons arguments de négociation», a jouté Trump.
«Nous sommes des leaders grâce aux tarifs», affirme Donald Trump
«Sans les tarifs, notre pays aura de gros soucis. Notre pays s'en sort tellement bien, mais une cour libérale nous a envoyé une décision tellement choquante (...) d'ailleurs, la plupart des personnes responsables de ce jugement sont d'origine étrangères», a déclaré Donald Trump au sujet des droits de douane.
«Beaucoup de pays utilisent des tarifs contre nous», a ajouté Trump. «Si la cour prend la mauvaise décision, ce sera un désastre pour notre pays.»
«Nous allons demander un jugement expéditif, le marchés des obligations demande et a besoins de tarifs. Nous sommes des leaders grâce aux tarifs (...) sans eux, nous risquons de devenir un pays du tiers-monde.»
Donald Trump en a profité pour glisser une pique à Ursula Von der Leyen. «Je crois qu'on lui a enlevé la capacité d'utiliser un téléphone», a-t-il plaisanté. «Et ce n'est pas grave, ça m'arrive aussi!»
Trump enverra la Garde nationale à Chicago
Lorsqu'un journaliste lui demande s'il enverra des troupes de la Garde nationale à Chicago, Trump répond: «Nous y allons». « Chicago est un enfer en ce moment », a-t-il ajouté.
Trump affirme que les autorités de Los Angeles lui ont confié qu'elles auraient été démunies sans la Garde nationale. «'Monsieur, nous avons besoin d'aide, la situation est hors de contrôle', m'ont-ils dit», poursuit Trump.
«Nous avons nettoyé Los Angeles, nous avons fait du super boulot, et le chef de la police nous a dit qu'il n'y avait aucun autre moyen d'y parvenir.» Trump a comparé cette situation avec celle de Washington comme étant «désormais une zone sûre, on peut se promener seul dans la rue, on est en sécurité», a-t-il déclaré.
«Peu de présidents feraient cela.» Pour rappel, neuf personnes ont été tuées à Chicago. «Vous serez fiers à nouveau de Chicago.»
Trump a l'air en pleine forme, ni affaibli ni fatigué
Trump ne semble ni fatigué ni épuisé lors de cette conférence de presse, contredisant toutes les spéculations des derniers jours. Trump avait déjà déclaré avant la conférence de presse qu'il se sentait mieux que jamais. «Je ne me suis jamais senti aussi bien de ma vie», a-t-il déclaré.
«J'ai été très actif ces derniers jours», a affirmé Donald Trump, avant d'ajouter: «Voilà pourquoi les médias n'ont aucune crédibilité». «Je n'ai pas donné de conférence de presse depuis deux jours, et tout de suite les gens disent que j'ai un problème.» Avant de poursuivre en plaisantant: «Joe Biden n'a pas tenu de conférence de presse depuis des mois.»
Trump annonce le transfert du Commandement spatial américain en Alabama
Trump précise que cette annonce a nécessité sept ans de préparation et annonce le transfert du Commandement spatial américain à Huntsville, en Alabama.
«Lors de mon premier mandat, nous avons créé ce qu'on appelle la Force spatiale», qui doit combattre toute menace venue de l'espace. «Je remercie également le Colorado, mais les élections y ont été malhonnêtes», a déclaré Trump, en référence à la prédominance du vote par correspondance dans cet Etat.Trump associe les élections par bulletin de vote postal à la corruption et à la tricherie. «Ils sont très forts pour tricher.»
Le secrétaire à la Défense de Trump, Pete Hegseth, a salué sa décision, affirmant que Huntsville aurait toujours dû être le siège du Commandement spatial américain.