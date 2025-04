Zelensky et Trump «sont convenus» d'une deuxième réunion samedi

Volodymyr Zelensky et Donald Trump «sont convenus» d'une deuxième réunion samedi, en marge des obsèques du pape François, après un premier échange «de 15 minutes» dans la basilique Saint-Pierre qualifié de «constructif» sur Telegram par le bras droit du président ukrainien, Andriï Iermak.

Photo: AFP

«Les dirigeants sont convenus de poursuivre leurs discussions aujourd'hui. Les équipes travaillent à l'organisation de la suite de la réunion», a indiqué à des journalistes le porte-parole du président ukrainien, Serguiï Nykyforov. La présidence ukrainienne a publié des photos de Volodymyr Zelensky et Donald Trump assis en tête-à-tête, et échangeant également à quatre avec le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique, Keir Starmer.

Source: AFP