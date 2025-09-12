Trump annonce déployer la Garde nationale à Memphis

22.08.2025, 02:38 heures

Les Etats-Unis suspendent la délivrance de visas aux chauffeurs routiers étrangers

Le gouvernement américain a annoncé jeudi suspendre la délivrance de visas aux chauffeurs routiers étrangers, accusés de «mettre en danger la vie des Américains» sur les routes aux Etats-Unis. «Nous suspendons toute délivrance de visas de travail pour les chauffeurs routiers commerciaux avec effet immédiat», a déclaré le secrétaire d'Etat, Marco Rubio, sur le réseau X.

Photo: keystone-sda.ch

«Le nombre croissant de conducteurs étrangers conduisant de gros camions semi-remorques sur les routes américaines met en danger la vie des Américains et nuit aux moyens de subsistance des camionneurs américains», a-t-il ajouté.

Il n'a donné aucun chiffre permettant d'étayer cette accusation mais celle-ci est régulièrement relayée par les partisans du président américain Donald Trump au nom de sa politique de «l'Amérique d'abord». L'administration Trump a dénoncé par le passé le fait que nombre de ces chauffeurs routiers étrangers ne s'expriment pas ou mal dans la langue anglaise.

Source: AFP