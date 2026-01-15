Trump a-t-il empêché une attaque contre l'Iran à la dernière minute?

Les Etats-Unis auraient renoncé in extremis à une attaque déjà planifiée contre l’Iran. Dans la nuit de mercredi à jeudi, tous les signaux laissaient pourtant présager une intervention militaire imminente. Des membres de l’armée américaine ont été évacués de plusieurs bases, tandis que l’espace aérien iranien était fermé.

Selon des services de suivi du trafic aérien, deux avions ravitailleurs américains ont décollé simultanément d’une base de l’US Air Force au Qatar. D’après le «New York Times», deux bombardiers stratégiques américains avaient également été placés en état d’alerte, prêts à mener d’éventuelles frappes secondaires. Mais, selon un haut responsable américain cité anonymement, l’opération semblait avoir été suspendue tard mercredi soir, heure suisse.

Quelques heures plus tard, le président Donald Trump a lui-même calmé le jeu. Devant la presse, il est revenu sur sa menace d’intervenir pour soutenir les manifestants en Iran. Il a affirmé que la répression menée par les autorités iraniennes avait cessé. «Ils ont arrêté, et il n’y a pas de projets d’exécutions», a déclaré le président américain.

Une désescalade de dernière minute, alors que le scénario d’un affrontement militaire semblait, quelques heures plus tôt encore, sur le point de devenir réalité.