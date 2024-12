1/4 Les rebelles disent avoir trouvé cette photo de Bachar al-Assad à Alep. Photo: x

Denis Molnar et AFP

Une alliance de rebelles rivaux s'est emparée avec une rapidité surprenante de vastes territoires syriens dans le nord-ouest et progresse désormais en direction de Homs après les combats autour d'Alep et de Hama. Une bataille décisive pourrait s'y dérouler, avec des conséquences potentiellement graves pour le chef d'Etat Bachar al-Assad.

Après la prise du palais du gouverneur à Alep, les milices dirigées par les islamistes ont publié une photo sur les réseaux sociaux. On y verrait le dirigeant Assad à l'extrême gauche, vêtu d'un maillot de bain. Il n'est pas possible de déterminer avec certitude s'il s'agit effectivement d'une photo de Bachar al-Assad et si celle-ci a bel et bien été trouvée au palais du gouverneur.

Abîmer sa dignité

A ses côtés, deux autres femmes et un homme. Ce dernier est peut-être le beau-frère d'Assad, Asef Shawkat, comme l'écrit le quotidien «Bild». Celui-ci était ministre de la Défense jusqu'à sa mort en 2012.

Mais quel est l'objectif d'une telle publication? Beaucoup y voient une humiliation du dictateur, qui se met habituellement en scène de manière forte et digne d'un homme d'État. Les rebelles pourraient avoir pour objectif d'affaiblir encore davantage l'image de Bachar al-Assad auprès de l'opinion publique syrienne ainsi que le moral de ses soutiens.