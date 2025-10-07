DE
Trois blessés graves
Crash d'un hélicoptère sur une autoroute en Californie

Un appareil médicalisé s'est écrasé lundi soir près de Sacramento, en Californie. Trois personnes à bord – un pilote, une infirmière et un ambulancier – sont dans un état critique. Les causes de l'accident restent inconnues.
Publié: 08:17 heures
|
Dernière mise à jour: 08:18 heures
Écouter
L'autoroute a été fermée pour une durée indéterminée.
Photo: keystone-sda.ch

Trois personnes sont dans un état critique après la chute d'un hélicoptère médicalisé sur une autoroute près de Sacramento (Californie), rapportent mardi des médias américains. L'accident est survenu lundi juste après 19h locales (4h mardi en Suisse) peu de temps après le décollage de l'appareil d'un centre médical universitaire local.

Un pilote, une infirmière et un ambulancier se trouvaient à bord de l'hélicoptère qui ne transportait pas de patients au moment de l'accident, selon Justin Sylvia, un porte-parole des pompiers. Aucun véhicule n'a été impliqué dans l'accident, a précisé le porte-parole. Les causes de l'accident demeurent inconnues. L'autoroute a été fermée pour une durée indéterminée.


