DE
FR

Tour de Lombardie
Remco Evenepoel et le peloton protestent pour la sécurité

Les coureurs du Tour de Lombardie ont retardé le départ de cinq minutes samedi à Bergame. Ils dénoncent des conditions de sécurité insuffisantes après plusieurs accidents graves, dont un mortel cet été.
Publié: il y a 12 minutes
1/2
Les coureurs du Tour de Lombardie ont retardé le départ de cinq minutes samedi à Bergame.
Photo: Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Les coureurs du Tour de Lombardie ont lancé un mouvement de protestation samedi à Bergame. Ils ont retardé le départ de cinq minutes pour alerter sur leurs conditions de sécurité en course. Alors que les organisateurs avaient terminé le décompte pour lancer le départ, le peloton est resté stoïque, provoquant un léger moment de flottement.

Après quelques minutes, le Belge Remco Evenepoel, porte-parole des coureurs, a pris le micro pour expliquer la raison de cette mini-grève au départ du cinquième et dernier Monument de la saison. «Il y a trop d'incidents avec des véhicules sur les courses. Un frère et un collègue a perdu la vie. On veut marquer le coup. On ne peut pas accepter le fait que des coureurs soient blessés ou meurent en faisant ce qu'ils aiment le plus», a déclaré le double champion olympique de Paris 2024.

Evenepoel faisait référence au décès en course du Britannique Finlay Tarling, frère de Josh Tarling, qui avait été percuté par une voiture au cours de la huitième étape du Tour du Portugal le 14 août dernier, avant de succomber à ses blessures. Ce mardi encore, deux coureurs, Thomas Gloag et Marcel Camprubi, ont été renversés par une moto de police circulant à contre-sens lors de la course des Trois Vallées Varésines.

«Nous voulons rentrer sains et saufs»

«Rien que cette semaine, plusieurs incidents impliquant des véhicules sur les parcours de course ont eu lieu. Cet été, une vie a été tragiquement perdue à cause exactement de ce type de défaillance. Nous n'accepterons plus cela», a indiqué le syndicat des coureurs CPA dans un communiqué.

«Les coureurs courent à grande vitesse avec très peu de protection, et nous dépendons des organisateurs de course pour sécuriser les routes. Cette responsabilité n'est pas assumée», a ajouté le CPA en appelant «à l'aide» l'Union cycliste internationale (UCI) pour pousser les organisateurs de course à «prendre leurs responsabilités» et «agir».

Après cinq minutes de protestation, les coureurs ont pris le départ normalement en direction de Côme. «Nous ne voulions pas perturber la course, seulement montrer ce que les coureurs peuvent faire quand nous nous tenons unis, a expliqué le texte du CPA. Nous aimons ce sport. Nous respectons les organisateurs de course. Nous voulons courir à fond et offrir un spectacle à nos fans. Mais surtout, nous voulons rentrer sains et saufs auprès de nos proches».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
Articles les plus lus
    Articles les plus lus