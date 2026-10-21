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Pour l'écriture du roman «C'était ça ou mourir»
L'éditeur canadien de Thélyson Orélien annonce que l'IA a bel et bien été utilisée

Boréal ne collaborera plus avec Thélyson Orélien. L'éditeur canadien affirme finalement que l'auteur a utilisé l'intelligence artificielle pour rédiger «C'était ça ou mourir».
Publié: il y a 14 minutes
L'éditeur canadien de Thélyson Orélien a annoncé que de l'IA a été utilisée pour l'écriture du roman «C'était ça ou mourir».
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

L'éditeur Boréal a annoncé mercredi mettre fin à sa collaboration avec Thélyson Orélien qui a bien, selon la maison d'édition canadienne, utilisé l'intelligence artificielle pour écrire son roman «C'était ça ou mourir» contrairement à ce qu'il assurait.

«De nouveaux éléments, confirmés au cours des derniers jours, indiquent que l'intelligence artificielle a été utilisée dans le processus d'écriture de 'C'était ça ou mourir', alors que l'auteur nous avait assuré, à plusieurs reprises, ne jamais y avoir eu recours pour la création de son roman», a indiqué dans un communiqué l'éditeur qui «ne réimprimera pas le roman et ne publiera pas d'autres livres» de l'auteur.

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